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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Харкові пролунали звуки вибухів, мер повідомляє про проблеми зі світлом

Вибух

У середу, 18 жовтня, у Харкові чутно звуки вибухів.

– До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів, – написав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про проблеми зі світлом.

– Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після прильоту почали роботу зі стабілізації напруги, – йдеться у повідомленні.

Терехов зазначив, що попередньо є влучання в Індустріальному районі.

У поліції закликали місцевих пройти в укриття та повідомляти про всі влучання та поранених на спецлінію 102.

– Не викладайте фото та відео прильотів в соціальних мережах, – наголосили правоохоронці.

Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Війна в Україні, Харків, Харківська область
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