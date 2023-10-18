В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно
В Верховной Раде передумали вводить уголовное наказание для мужчин, которые во время войны выехали за границу.
Таким образом власть сможет лишь “отрезать желание вообще возвращаться”, сказал в комментарии BBC News Ukraine представитель президента в парламенте Федор Вениславский, который ранее активно выступал за наказание тех, кто покинул Украину и не вернулся во время военного положения.
– Я был искренне убежден, что это может быть. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы же можем не только не стимулировать возвращение, но и отрезать желание вообще возвращаться в Украину, – сказал Вениславский.
Несмотря на изменение мнения, нардеп поддерживает идею проверки уклонистов, которые смогли купить поддельные документы.
– Офис генерального прокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении. И только тогда можно говорить о каких-то принудительных возвращениях граждан. Но надеяться, что это будет массово, – нет таких оснований, – добавил нардеп.
Напомним, Федор Вениславский сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит перекрыть лазейки уклонистам избежать мобилизации из-за обучения в вузах.
Нардеп предложил, чтобы те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет, не мог воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации.
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