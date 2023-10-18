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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо

Федір Веніславський
Фото: УНІАН

У Верховній Раді передумали запроваджувати кримінальне покарання для чоловіків, які під час війни виїхали за кордон. 

Бо так влада зможе лише “відрізати бажання взагалі повертатися”, сказав у коментарі BBC News Ukraine представник президента в парламенті Федір Веніславський, який раніше активно виступав за покарання тих, хто залишив Україну і не повернувся під час воєнного стану.

– Я був щиро переконаний, що це може бути. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що так ми лише можемо не стимулювати повернення, а й відрізати бажання взагалі повертатися в Україну, – сказав Веніславський.

Попри зміну думки, нардеп підтримує ідею перевірки ухилянтів, які змогли купити підроблені документи.

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– Офіс генерального прокурора має звертатися до компетентного органу країни перебування із запитом про повернення. І тільки тоді можна говорити про якісь примусові повернення громадян. Але сподіватися, що це буде масово, немає підстав, – додав нардеп.

Нагадаємо, Федір Веніславський повідомляв, що Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить перекрити лазівки ухилянтам уникнути мобілізації через навчання у вишах.

Нардеп запропонував аби ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років, не могли скористатися правом на відстрочку від мобілізації.

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Війна в Україні, Верховна Рада, мобілізація, Українська армія, Федір Веніславський
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