Нападение ХАМАС на Израиль: количество погибших украинцев выросло до 13

Количество украинцев, погибших в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль, возросло до 13 человек.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская по итогам телефонного разговора с первой леди Израиля Михаль Герцог.

Она уточнила, что среди раненых граждан Украины есть мальчик. Мать ребенка погибла во время атаки боевиков. Мальчику оказывается медицинская и психологическая помощь.

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Идентификация тел все еще продолжается, и данные ежедневно меняются.

– Уже известно, что среди жертв террористов – 13 граждан Украины. Среди раненых – мальчик, мама которого погибла во время нападения террористов. Еще одно страшное доказательство того, что границы нынешнего мира проходят не только между странами, но и между человечностью и ненавистью, — подчеркнула Елена Зеленская.

Она выразила соболезнования жертвам нападения террористов ХАМАС. Первая леди Украины отметила, что украинцы понимают боль Израиля, и наша поддержка – это не только проявление солидарности, но и “общий опыт борьбы за безопасность для своих людей”.

Елена Зеленская подчеркнула, что терроризм не знает границ, а потому важно, чтобы противостоящие ему государства действовали вместе.

– Украина последовательно выступает за мир на Ближнем Востоке для всех народов. Террор должен проиграть, а каждая страна, в которой ценят жизнь, должна выстоять, – уточнила первая леди.

Война в Израиле: что известно

Утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и прорвались на израильскую территорию из сектора Газа.

Израиль официально объявил о состоянии войны. Армия страны возобновила контроль над населенными пунктами на границе с сектором Газа и начала наносить удары по объектам ХАМАС.

По состоянию на 13 октября сообщалось, что в Израиле могли погибнуть 12 граждан Украины. Таким образом, это количество снова выросло.

Известно, что украинские дипломаты вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения из-за обстрелов.

Кроме того, из Израиля организованы эвакуационные рейсы для украинцев. 16 октября из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) в Бухарест (Румыния) вылетел третий рейс. В общей сложности уже удалось эвакуировать 436 украинских граждан.

Однако пока не удалось организовать эвакуацию сотен украинцев, желающих уехать из сектора Газа.

Источник: Telegram Елены Зеленской, Посольство Украины в Израиле

Источник : Офис президента

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