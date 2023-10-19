ATACMS будет больше: Кулеба заявил, что США будут предоставлять ракеты на постоянной основе

Соединенные Штаты Америки будут и дальше поставлять Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS.

Это подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

Он утвердительно ответил на вопрос, означает ли поставка первой партии ATACMS, что США будут в дальнейшем предоставлять их “на постоянной основе и в большем количестве”.

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Кулеба уточнил, что это результат договоренностей между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом, которые были достигнуты в конце сентября в Вашингтоне.

– Если почитать между строк выступление президента (Зеленского, – Ред.) после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение… Поэтому благодарим США за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи, – подчеркнул Кулеба.

Отреагировал министр и на замечание, что предоставленные ракеты ATACMS “довольно старые”.

По его словам, здесь речь не идет о годе изготовления. Для Украины главное, “чтобы стреляло и убивало врага”.

– Есть такое выражение: если бы вы знали, из чего делают колбасу, вы бы никогда ее не ели. Если бы вы знали, какое оружие стреляет по оккупанту и уничтожает его достаточно эффективно и в каких годах оно изготовлено, вы бы так критично не размышляли, — рассказал глава МИД.

Как объяснил Кулеба, главное, что удалось разблокировать поставки ракет ATACMS. А дальше речь пойдет “только о расширении количества, дальности, модификации”.

Украина пока получила ракеты с радиусом действия до 165 км, а не до 300 км.

Что известно о предоставлении ATACMS

Первое применение ракет ATACMS произошло в ночь на 17 октября. Тогда украинские военные ударили по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

Были уничтожены девять вертолетов РФ, спецтехника оккупантов, пусковая установка ПВО, склады боеприпасов, повреждены взлетные полосы.

Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ATACMS. А в Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что получение этих ракет существенно повлияет на фронт, поскольку войска РФ будут вынуждены перемещать свою технику.

В Белом доме подтвердили предоставление Украине ATACMS с дальностью до 165 км.

Очевидно, речь идет о первой версии ATACMS Block I. Она оснащена кассетной боевой частью с 950 боевыми элементами.

Западные СМИ сообщали, что в Украину поступило “меньше дюжины” подобных ракет.

Максимальная дальность ракет ATACMS в других модификациях составляет до 300 км.

Источник: Завтрак с 1+1

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