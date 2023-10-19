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Валентина Летяк, редактор ленты

Вступительная кампания-2023: какие специальности самые популярные среди абитуриентов

Студенти, вступ, навчання, університет
Фото: Pexels

По итогам вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2023 году, в украинские вузы подано более 470 тыс. заявлений на бюджет.

На верхушке рейтинга самых популярных специальностей — Компьютерные науки, Филология и Право, на которые подано 30 134, 27 667 и 25 940 заявлений соответственно.

Четвертое и пятое место — у Психологии (24 643) и Менеджмента (24 380).

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Підсумки вступної кампанії-2023

Министр образования и науки Оксен Лисовой отметил, что в этом году по поручению правительства увеличен госзаказ на инженерно-технические, педагогические и естественные специальности, поскольку именно такие специалисты критически необходимы для восстановления и поддержки Украины во время войны.

— В целом на подготовку специалистов медицинских специальностей, социальных работников и рабочих кадров выделили на 3,5 тыс. больше бюджетных мест, — добавил глава МОН.

Самые популярные специальности вступительной кампании-2023 по зачислению на бюджет — Среднее образование (5 425), Компьютерные науки (3 755) и Медицина (3 724).

Инженерия программного обеспечения (2 538) и Строительство и гражданская инженерия (2 441) закрывают пятерку рейтинга.

Підсумки вступної кампанії-2023

По результатам НМТ в 2023 году, 3 794 абитуриента получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, а 50 из них набрали по 200 баллов по всем трем предметам.

В частности, максимальный результат по одному предмету получили 3 329 абитуриентов, по двум предметам — 415 участников основной сессии.

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Вища освіта, Вступна кампанія, МОН, Оксен Лисовой, Образование в Украине
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