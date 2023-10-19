Вступна кампанія-2023: які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів
За підсумками вступної кампанії до закладів вищої освіти у 2023 році, в українські виші подано понад 470 тис. заяв на бюджет.
На верхівці рейтингу найпопулярніших спеціальностей – Комп’ютерні науки, Філологія та Право, на які подано 30 134, 27 667 та 25 940 заяв відповідно.
Четверте та п’яте місце – за Психологією (24 643) і Менеджментом (24 380).
Детальніше – в інфографіці.
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий зауважив, що цього року за дорученням уряду збільшено держзамовлення на інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, оскільки саме такі фахівці критично необхідні для відновлення та підтримки України під час війни.
– Загалом на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників і робітничих кадрів виділили на 3,5 тис. більше бюджетних місць, – додав глава МОН.
Найпопулярніші спеціальності вступної кампанії-2023 за нарахуванням на бюджет – Середня освіта (5 425), Комп’ютерні науки (3 755) та Медицина (3 724).
Інженерія програмного забезпечення (2 538) і Будівництво та цивільна інженерія (2 441) закривають п’ятірку рейтингу.
За результатами НМТ у 2023 році, 3 794 абітурієнти отримали 200 балів хоча б з одного предмета, а 50 із них набрали по 200 балів з усіх трьох предметів.
Зокрема, максимальний результат з одного предмета отримали 3 329 вступників, із двох предметів – 415 учасників основної сесії.
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