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Україна Інфографіка
Інфографіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вступна кампанія-2023: які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів

Студенти, вступ, навчання, університет
Фото: Pexels

За підсумками вступної кампанії до закладів вищої освіти у 2023 році, в українські виші подано понад 470 тис. заяв на бюджет.

На верхівці рейтингу найпопулярніших спеціальностей – Комп’ютерні науки, Філологія та Право, на які подано 30 134, 27 667 та 25 940 заяв відповідно.

Четверте та п’яте місце – за Психологією (24 643) і Менеджментом (24 380).

Зараз дивляться

Детальніше – в інфографіці.

Підсумки вступної кампанії-2023

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий зауважив, що цього року за дорученням уряду збільшено держзамовлення на інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, оскільки саме такі фахівці критично необхідні для відновлення та підтримки України під час війни.

– Загалом на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників і робітничих кадрів виділили на 3,5 тис. більше бюджетних місць, – додав глава МОН.

Найпопулярніші спеціальності вступної кампанії-2023 за нарахуванням на бюджет – Середня освіта (5 425), Комп’ютерні науки (3 755) та Медицина (3 724).

Інженерія програмного забезпечення (2 538) і Будівництво та цивільна інженерія (2 441) закривають п’ятірку рейтингу.

Підсумки вступної кампанії-2023

За результатами НМТ у 2023 році,  3 794 абітурієнти отримали 200 балів хоча б з одного предмета, а 50 із них набрали по 200 балів з усіх трьох предметів.

Зокрема, максимальний результат з одного предмета отримали 3 329 вступників, із двох предметів – 415 учасників основної сесії.

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Вища освіта, Вступна кампанія, МОН, Оксен Лісовий, Освіта в Україні
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