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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россияне усилили давление на двух направлениях, но прорваться не получится — разведка Эстонии

військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска нарастили давление на двух направлениях фронта в Украине: линиях Авдеевка — Марьинка и Купянск — Лиман. Об этом сообщили в разведцентре Сил обороны Эстонии.

Отмечается, если в течение лета российские войска стабильно осуществляли по 20-40 атак в сутки, то в течение последних десяти дней атаковали в среднем 76 раз в день.

Вероятно, главная цель российской армии заключается в возвращении утраченной инициативы. В эстонской разведке добавили, что россияне пытаются сковать подразделения Вооруженных сил Украины и лишить их наступательного потенциала.

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Эстонские аналитики приводят данные о накоплении вражеских российских сил в Донецкой и Луганской областях. Это может свидетельствовать о том, что в течение следующих дней или недель россияне будут поддерживать прежнюю интенсивность боевых действий на обоих направлениях.

В то же время там указывают на маловероятность того, что какой-то из сторон удастся прорваться на оперативном уровне.

В эстонской разведке прокомментировали рейды ВСУ в Херсонской области и вероятный плацдарм украинцев на левом берегу Днепра. Они указывают, что параллельно есть свидетельства о переброске дополнительных сил оккупантов на это направление. Это может свидетельствовать о том, что россияне чувствуют нарастающую угрозу, отметили в ведомстве.

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ЗСУ, українська армія

Источник: ERR

Армия России, Война в Украине, Естонія, ВСУ
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