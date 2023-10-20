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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіяни посилили тиск на двох напрямках, але прорватися не вийде – розвідка Естонії

військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська наростили тиск на двох напрямках фронту в Україні: лініях Авдіївка – Мар’їнка та Куп’янськ – Лиман. Про це повідомили у розвідцентрі Сил оборони Естонії.

Зазначається, якщо протягом літа російські війська стабільно здійснювали по 20-40 атак на добу, то протягом останніх десяти днів атакували в середньому 76 разів на день.

Ймовірно, головна мета російської армії полягає у поверненні втраченої ініціативи. В естонській розвідці додали, що росіяни намагаються скувати підрозділи Збройних сил України і позбавити їх наступального потенціалу.

Зараз дивляться

Естонські аналітики наводять дані щодо накопичення ворожих російських сил у Донецькій та Луганській областях. Це може свідчити про те, що протягом наступних днів або тижнів росіяни підтримуватимуть колишню інтенсивність бойових дій на обох напрямках.

Водночас там вказують на малоймовірність того, що якійсь із сторін вдастся прорватися на оперативному рівні.

В естонській розвідці прокоментували рейди ЗСУ у Херсонській області та ймовірний плацдарм українців на лівому березі Дніпра. Вони вказують, що паралельно є свідчення про перекидання додаткових сил окупантів на цей напрямок. Це може свідчити про те, що росіяни відчувають наростаючу загрозу, зауважили у відомстві.

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Джерело: ERR

Армія Росії, Війна в Україні, Естонія, ЗСУ
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