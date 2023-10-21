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Юлия Захарченко, редактор ленты

Бригадный генерал Юрий Петрив возглавил Южное региональное управление ГПСУ

Бригадный генерал Юрий Петрив возглавил Южное региональное управление ГПСУ
Фото: Госпогранслужба

Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины возглавил бригадный генерал Юрий Петрив.

По данным ГПСУ, представил нового руководителя глава Государственной пограничной службы Сергей Дайнеко.

По его словам, бригадный генерал Юрий Петрив является одним из самых опытных руководителей в пограничном ведомстве. Последние пять лет он нес службу на Востоке Украины.

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В то же время Петрив был заместителем начальника Восточного регионального управления — начальником оперативно-военного управления Госпогранслужбы Украины.

— Его опыт военной службы в пограничном ведомстве и назначением на должность начальника Южного регионального управления усилит охрану и оборону государственной границы на южном направлении, — считает глава ГПСУ.

В 2019-2022 годах Юрий Петрив возглавлял Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

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Источник: Госпогранслужба
Война в Украине, Госпогранслужба, Прикордонники
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