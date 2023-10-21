Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ

Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України очолив бригадний генерал Юрій Петрів.

За даними ДПСУ, представив нового керівника очільник Державної прикордонної служби Сергій Дайнеко.

За його словами, бригадний генерал Юрій Петрів є одним з найдосвідченіших керівників у прикордонному відомстві. Останні п’ять років він ніс службу на Сході України.

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Водночас Петрів був заступником начальника Східного регіонального управління – начальником оперативно-військового управління Держприкордонслужби України.

– Його досвід військової служби в прикордонному відомстві та призначенням на посаду начальника Південного регіонального управління посилить охорону та оборону державного кордону на південному напрямку, – вважає очільник ДПСУ.

У 2019-2022 роках Юрій Петрів очолював Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса.

Джерело : Держприкордонслужба

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