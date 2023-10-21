Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ

Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ
Фото: Держприкордонслужба

Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України очолив бригадний генерал Юрій Петрів.

За даними ДПСУ, представив нового керівника очільник Державної прикордонної служби Сергій Дайнеко.

За його словами, бригадний генерал Юрій Петрів є одним з найдосвідченіших керівників у прикордонному відомстві. Останні п’ять років він ніс службу на Сході України.

Зараз дивляться

Водночас Петрів був заступником начальника Східного регіонального управління – начальником оперативно-військового управління Держприкордонслужби України.

– Його досвід військової служби в прикордонному відомстві та призначенням на посаду начальника Південного регіонального управління посилить охорону та оборону державного кордону на південному напрямку, – вважає очільник ДПСУ.

У 2019-2022 роках Юрій Петрів очолював Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса.

Читайте також
Підготовлено новий пакет тривалої підтримки України для захисту людей і свободи – Зеленський
Володимир Зеленський

Джерело: Держприкордонслужба
Війна в Україні, Держприкордонслужба, Прикордонники
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бої за Авдіївку та обстріл Нікополя Росією: головні новини 21 жовтня
Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ
Україна готується до зустрічі Формули миру та парламентського саміту Кримської платформи – Зеленський
Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ
Підготовлено новий пакет тривалої підтримки України для захисту людей і свободи – Зеленський
Володимир Зеленський
Знищено ще 11 танків, 26 ББМ, двоє окупантів у полоні: Тарнавський про втрати РФ за добу
Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ
Рамштайн-17: у Міноборони сказали, коли наступне засідання
Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон
Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Бригадний генерал Юрій Петрів очолив Південне регіонального управління ДПСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь