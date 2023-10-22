Возле Бахмута пограничники ликвидировали российскую пехоту из гранатомета: обнародовано видео

Украинские пограничники с помощью гранатомета ликвидировали российскую пехоту возле Бахмута Донецкой области.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за последние несколько недель нашим Силам обороны удалось освободить Андреевку и Клещеевку. Эти населенные пункты в Донецкой области имеют стратегическое значение в боях за Бахмут.

— Среди подразделений, которые ведут бои на этом участке, расчет пограничников, который прикрывает пехоту с помощью американского автоматического гранатомета МК-19, — отмечают в Госпогранслужбе.

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По информации Генерального штаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Васюковка и Андреевка в течение суток.

В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник : Госпогранслужба

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