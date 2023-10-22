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Юлия Захарченко, редактор ленты

Возле Бахмута пограничники ликвидировали российскую пехоту из гранатомета: обнародовано видео

Возле Бахмута пограничники ликвидировали российскую пехоту из гранатомета: обнародовано видео
Фото: Госпогранслужба

Украинские пограничники с помощью гранатомета ликвидировали российскую пехоту возле Бахмута Донецкой области.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за последние несколько недель нашим Силам обороны удалось освободить Андреевку и Клещеевку. Эти населенные пункты в Донецкой области имеют стратегическое значение в боях за Бахмут.

— Среди подразделений, которые ведут бои на этом участке, расчет пограничников, который прикрывает пехоту с помощью американского автоматического гранатомета МК-19, — отмечают в Госпогранслужбе.

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По информации Генерального штаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Васюковка и Андреевка в течение суток.

В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Источник: Госпогранслужба
Бахмут, Война в Украине, Война на Донбассе, Госпогранслужба, Донецкая область, Прикордонники
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