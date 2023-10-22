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Марта Бондаренко, редактор ленты

В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов

Вибух, атака дронів, ракетна атака

Накануне тяжелой зимы можем наблюдать определенную паузу массированных ракетных обстрелов. Это означает, что враг накапливает ракетный арсенал.

Об этом в интервью Еспресо рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, это не секрет, что оккупанты накапливают ракеты для нанесения ударов по нашей энергетической инфраструктуре в холодный период.

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Однако Украина также готовится, и самостоятельно, и с помощью зарубежных партнеров. Поэтому вопрос защиты нашей энергосистемы постоянно обсуждается.

— Вполне логично ожидать и готовиться к продолжению таких ударов этой зимой. Это означает, что и мы также готовимся, получаем новые средства и возможности для противодействия. В частности, как анонсировало военно-политическое руководство, если такие удары будут наноситься, обязательно будет возмездие, — отметил Андрей Юсов.

На вопрос, сможет ли Украина наносить симметричные удары по аналогичным энергообъектам на территории России, представитель ГУР отметил, что, к сожалению, нет.

Хотя, по его словам, россияне должны почувствовать на своей территории войну, которую они начали против Украины.

— Мы не можем, к сожалению, говорить сейчас о симметричных ответах по разным причинам. Ведь и средства у нас разные. Стратегическая авиация — это прерогатива врага. Но сейчас есть другие методы и инструменты, и так или иначе “хлопок” на России цветет и это будет продолжаться, — сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Но Андрей Юсов отметил, что Украина цивилизованное государство и поэтому “хлопок” происходит в России в тех местах, которые имеют непосредственное отношение к войне. Именно поэтому Силы обороны, например, уничтожили штаб Черноморского флота РФ. Хотя при этом ни один гражданский не пострадал, сказал представитель ГУР.

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Ранее разведка Эстонии заявила, что Россия завершила подготовку к новой волне атак на энергетическую систему Украины. Оккупанты могут нанести новые удары в течение ближайших недель.

Источник: Эпрессо
Андрій Юсов, Война в Украине, ГУР, Энергетика, Ракетные удары России
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