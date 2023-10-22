В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов

Накануне тяжелой зимы можем наблюдать определенную паузу массированных ракетных обстрелов. Это означает, что враг накапливает ракетный арсенал.

Об этом в интервью Еспресо рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, это не секрет, что оккупанты накапливают ракеты для нанесения ударов по нашей энергетической инфраструктуре в холодный период.

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Однако Украина также готовится, и самостоятельно, и с помощью зарубежных партнеров. Поэтому вопрос защиты нашей энергосистемы постоянно обсуждается.

— Вполне логично ожидать и готовиться к продолжению таких ударов этой зимой. Это означает, что и мы также готовимся, получаем новые средства и возможности для противодействия. В частности, как анонсировало военно-политическое руководство, если такие удары будут наноситься, обязательно будет возмездие, — отметил Андрей Юсов.

На вопрос, сможет ли Украина наносить симметричные удары по аналогичным энергообъектам на территории России, представитель ГУР отметил, что, к сожалению, нет.

Хотя, по его словам, россияне должны почувствовать на своей территории войну, которую они начали против Украины.

— Мы не можем, к сожалению, говорить сейчас о симметричных ответах по разным причинам. Ведь и средства у нас разные. Стратегическая авиация — это прерогатива врага. Но сейчас есть другие методы и инструменты, и так или иначе “хлопок” на России цветет и это будет продолжаться, — сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Но Андрей Юсов отметил, что Украина цивилизованное государство и поэтому “хлопок” происходит в России в тех местах, которые имеют непосредственное отношение к войне. Именно поэтому Силы обороны, например, уничтожили штаб Черноморского флота РФ. Хотя при этом ни один гражданский не пострадал, сказал представитель ГУР.

Ранее разведка Эстонии заявила, что Россия завершила подготовку к новой волне атак на энергетическую систему Украины. Оккупанты могут нанести новые удары в течение ближайших недель.

Источник : Эпрессо

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