Біля Бахмута прикордонники ліквідували російську піхоту з гранатомету: оприлюднено відео
Українські прикордонники за допомогою гранатомету ліквідували російську піхоту біля Бахмута Донецької області.
За даними Державної прикордонної служби України, за останні кілька тижнів нашим Силам оборони вдалося звільнити Андріївку та Кліщіївку. Ці населені пункти в Донецькій області мають стратегічне значення в боях за Бахмут.
– Серед підрозділів, які ведуть бої на цій ділянці, розрахунок прикордонників, який прикриває піхоту за допомогою американського автоматичного гранатомета МК-19, – зазначають у Держприкордонслужбі.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки російських окупантів у районах населених пунктів Васюківка та Андріївка протягом доби.
Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук