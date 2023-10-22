Россияне готовы жечь свою технику вместе с людьми. Неделя рекордных потерь РФ и первая цель ATACMS

За последнюю неделю войска РФ не оставляли попыток окружить Авдеевку и продолжали атаковать на Купянском направлении. Украинские воины ведут штурмовые действия южнее Бахмута и продвигаются вперед на Мелитопольском направлении.

По данным разведки Минобороны Великобритании, потери россиян из-за атак на Авдеевку выросли на 90%. Кроме того, на этой неделе ВСУ уничтожили аж 3 самолета и 8 вертолетов РФ.

Что произошло на фронте в течение недели — читайте далее в материале.

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Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку

На этой неделе на Авдеевское направление приехал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Вместе с командующими и командирами бригад он определил последовательность шагов в случае изменения оперативной обстановки.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщал, что несколько снизилась активность врага на Авдеевском направлении, но россияне не оставляют попыток атаковать.

Военный эксперт Петр Черник указывает, что войска РФ пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а Авдеевка — это ключевые ворота. В то же время захватить город будет значительно труднее, чем, например, Бахмут в Донецкой области.

— Авдеевка — это большой укрепленный район. Это террикон, который под нашим контролем. Терриконы — это глаза по 40 метров вверх. Мы понимаем, что очень хорошо все наблюдать и особенно корректировать артиллерийский огонь. Очень трудно россиянам будет его брать, но они будут пытаться. Последние бои показали, что оккупанты готовы жечь как людей, так и технику, — подчеркнул он.

Ситуация на Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении оккупанты продолжают наступательные действия, в то же время украинские защитники держат оборону.

Черник отмечает, что это направление напрямую привязано к Бахмуту, что имеет большое политическое значение для россиян. По его словам, если Бахмут падает — это колоссальный удар персонально по российскому диктатору Владимиру Путину, поэтому войска РФ выбрали удобное направление, где с их точки зрения ВСУ будут отвлекать свои средства от Бахмута.

Продвижение украинских военных на юге и в районе Бахмута

В Генштабе ВСУ сообщали, что украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

— Бахмут движется к оперативному окружению. Все медленно, все то, что происходит на фронтах, называем таким термином, как стратегическая рутина. Рано или поздно чаши весов склонятся в чью-то пользу. Думаю, что в нашу, — указывает Черник.

Кроме того, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Институт изучения войны со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца сообщал, что украинским войскам удалось отбросить российские силы с западной окраины Работино.

ВСУ могли занять позиции на левобережье Херсонщины

В Институте изучения войны сообщили, что подразделения двух бригад морской пехоты Сил обороны Украины 17-18 октября могли пересечь реку Днепр и высадиться на левый берег Херсонщины.

По данным аналитиков, украинские военные удерживают позиции на восточном берегу Днепра в районе Крынок Херсонской области.

В то же время военный эксперт призывает не спешить с прогнозами и анализами, а дождаться официальных данных Генштаба ВСУ, чтобы не навредить украинским защитникам.

Украина впервые использовала ATACMS, уничтожено 5% ударных вертолетов РФ

В ночь на 17 октября Силы спецопераций ВСУ провели успешную операцию под названием DRAGONFLY, ударив по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Были уничтожены девять вертолетов РФ, спецтехника оккупантов, пусковая установка ПВО, склады боеприпасов. Повреждены взлетные полосы аэродромов.

Как сообщил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире национального телемарафона Единые новости, во время первого применения ATACMS против российских сил на оккупированных территориях Луганска и Бердянска Запорожской области, было уничтожено около 5% всех ударных боевых вертолетов, которые использует РФ против войны с Украиной.

Если говорить о Бердянске, то на этом аэродроме, как сообщил Мусиенко, постоянно были российские вертолеты и боекомплекты.

— Соответственно, где-то 50% наиболее мощных Аллигаторов (вертолеты Ка-52, — Ред.) были уничтожены. Поэтому это очень хороший результат и в результате только одной атаки, — сказал он.

Потери РФ за неделю

По данным Генштаба ВСУ, с прошлого воскресенья Россия потеряла около 5990 своих военных.

Кроме того, украинским защитникам удалось отминусовать:

133 российских танка;

269 вражеских ББМ:

2 средства ПВО:

22 РСЗО;

155 единиц автотехники противника;

15 единиц спецтехники РФ;

166 артсистем;

170 беспилотников;

3 самолета;

8 вертолетов.

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