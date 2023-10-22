Росіяни готові палити свою техніку разом із людьми. Тиждень рекордних втрат РФ і перша ціль ATACMS

За останній тиждень війська РФ не полишали спроб оточити Авдіївку та продовжували атакувати на Куп’янському напрямку. Українські воїни ведуть штурмові дії південніше Бахмута та просуваються вперед на Мелітопольському напрямку.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, втрати росіян через атаки на Авдіївку зросли на 90%. Окрім того, цього тижня ЗСУ знищили аж 3 літаки та 8 гелікоптерів РФ.

Що відбулося на фронті протягом тижня – читайте далі в матеріалі.

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Росіяни продовжують намагатись оточити Авдіївку

Цього тижня на Авдіївський напрямок приїхав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Разом з командувачами та командирами бригад він визначив послідовність кроків у разі змінення оперативної обстановки.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомляв, що дещо знизилась активність ворога на Авдіївському напрямку, але росіяни не полишають спроб атакувати.

Військовий експерт Петро Черник вказує, що війська РФ намагаються вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, а Авдіївка – це ключові ворота. Водночас захопити місто буде значно важче, ніж, наприклад, Бахмут на Донеччині.

– Авдіївка – це великий укріплений район. Це терикон, який під нашим контролем. Терикони – це очі по 40 метрів вгору. Ми розуміємо, що дуже добре все спостерігати і особливо коригувати артилерійський вогонь. Дуже важко росіянам буде його брати, але вони будуть намагатися. Останні бої показали, що окупанти готові палити як людей, так і техніку, – наголосив він.

Ситуація на Куп’янському напрямку

На Лимано-Купʼянському напрямку окупанти продовжують наступальні дії, водночас українські захисники тримають оборону.

Черник наголошує, що цей напрямок прив’язаний до Бахмута, що має велике політичне значення для росіян. За його словами, якщо Бахмут падає – це колосальний удар персонально по російському диктатору Володимиру Путіну, тому війська РФ обрали найзручніший напрямок, де з їхньої точки зору ЗСУ будуть відволікати свої засоби від Бахмута.

Просування українських військових на півдні та в районі Бахмута

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці та закріплюються на досягнутих рубежах.

– Бахмут рухається до оперативного оточення. Все повільно, все те, що відбувається на фронтах, називаємо таким терміном, як стратегічна рутинв. Рано чи пізно шальки терезів схиляться на чиюсь користь. Думаю, що на нашу, – вказує Черник.

Окрім того, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Інститут вивчення війни з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця повідомляв, що українським військам вдалось відкинути російські сили із західної околиці Роботиного.

ЗСУ могли зайняти позиції на лівобережжі Херсонщини

В Інституті вивчення війни повідомили, що підрозділи двох бригад морської піхоти Сил оборони України 17-18 жовтня могли перетнути річку Дніпро та висадитися на лівий берег Херсонщини.

За даними аналітиків, українські військові утримують позиції на східному березі Дніпра в районі Кринок Херсонської області.

Водночас військовий експерт закликає не поспішати з прогнозами і аналізами, а дочекатись офіційних даних Генштабу ЗСУ, аби не нашкодити українським захисникам.

Україна вперше використала ATACMS, знищено 5% ударних вертольотів РФ

У ніч на 17 жовтня Сили спецоперацій ЗСУ провели успішну операцію під назвою DRAGONFLY, вдаривши по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Були знищені дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніка окупантів, пускова установка ППО, склади боєприпасів. Пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Як повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко в етері національного телемарафону Єдині новини, під час першого застосування ATACMS проти російських сил на окупованих територіях Луганська та Бердянська Запорізької області, було знищено близько 5% усіх ударних бойових вертольотів, які використовує РФ проти війни з Україною.

Якщо казати про Бердянськ, то на цьому аеродромі, як повідомив Мусієнко, постійно були російські гелікоптери та боєкомплекти.

– Відповідно, десь 50% найбільш потужних Алігаторів (вертольоти Ка-52, – Ред.) були знищені. Тому це дуже хороший результат і внаслідок лише однієї атаки, – сказав він.

Втрати РФ за тиждень

За даними Генштабу ЗСУ, з минулої неділі Росія втратила близько 5990 своїх військових.

Окрім того, українським захисникам вдалось відмінусувати:

133 російські танки;

269 ворожих ББМ:

2 засоби ППО:

22 РСЗВ;

155 одиниць автотехніки противника;

15 одиниць спецтехніки РФ;

166 артсистем;

170 безпілотників;

3 літаки;

8 гелікоптерів.

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