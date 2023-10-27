Суд продлил меру пресечения Коломойскому: будет под стражей еще два месяца
Суд продлил меру пресечения Игорю Коломойскому в виде удерживания под стражей еще на два месяца.
Ранее бизнесмену выдвинули подозрения по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и завладение средствами Приватбанка.
Защита Коломойского ходатайствовала о домашнем круглосуточном аресте. Он находится в следственном изоляторе уже около двух месяцев.
Адвокат утверждал, что у Коломойского якобы ухудшилось состояние здоровья после пребывания в СИЗО. В частности, в почках Коломойского появился камень, а также он болеет панкреатитом и сахарным диабетом.
В суде выдвинули решение об организации Коломойскому необходимого лечения.
Что известно по делу Коломойского
2 сентября Игорю Коломойскому объявили подозрение по двум статьям УКУ. Позже ему сообщили о подозрении еще по одной статье.
По версии следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя инфраструктуру Приватбанка.
Шевченковский суд Киева отправил Коломойского под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн. Бизнесмена обязали сдать все паспорта.
7 сентября детективы НАБУ сообщили о подозрении Коломойскому в завладении более 9,2 млрд грн средств Приватбанка. На активы Коломойского был наложен арест сроком 48 часов.
Впоследствии Коломойскому сообщили о новом подозрении за незаконное завладение 5,8 млрд грн в течение 2013-2014 годов.
15 сентября Шевченковский суд переизбрал меру пресечения бизнесмену по делу о завладении 5,8 млрд грн. Размер залога увеличили до более чем 3,8 млрд грн.
25 сентября Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения для Коломойского в виде содержания под стражей.
Загрузка
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк