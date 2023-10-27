Суд продлил меру пресечения Коломойскому: будет под стражей еще два месяца

Суд продлил меру пресечения Игорю Коломойскому в виде удерживания под стражей еще на два месяца.

Ранее бизнесмену выдвинули подозрения по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и завладение средствами Приватбанка.

Защита Коломойского ходатайствовала о домашнем круглосуточном аресте. Он находится в следственном изоляторе уже около двух месяцев.

Сейчас смотрят

Адвокат утверждал, что у Коломойского якобы ухудшилось состояние здоровья после пребывания в СИЗО. В частности, в почках Коломойского появился камень, а также он болеет панкреатитом и сахарным диабетом.

В суде выдвинули решение об организации Коломойскому необходимого лечения.

Что известно по делу Коломойского

2 сентября Игорю Коломойскому объявили подозрение по двум статьям УКУ. Позже ему сообщили о подозрении еще по одной статье.

По версии следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя инфраструктуру Приватбанка.

Шевченковский суд Киева отправил Коломойского под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн. Бизнесмена обязали сдать все паспорта.

7 сентября детективы НАБУ сообщили о подозрении Коломойскому в завладении более 9,2 млрд грн средств Приватбанка. На активы Коломойского был наложен арест сроком 48 часов.

Впоследствии Коломойскому сообщили о новом подозрении за незаконное завладение 5,8 млрд грн в течение 2013-2014 годов.

15 сентября Шевченковский суд переизбрал меру пресечения бизнесмену по делу о завладении 5,8 млрд грн. Размер залога увеличили до более чем 3,8 млрд грн.

25 сентября Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения для Коломойского в виде содержания под стражей.

Источник : Суспільне

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.