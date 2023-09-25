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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Апеляційний суд залишив Коломойського під арештом з можливістю застави

Ігор Коломойський
Фото: УНІАН

Київський апеляційний суд у понеділок, 25 вересня, залишив під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського.

Судді відхилили апеляцію адвокатів на арешт і залишили чинним рішення суду першої інстанції про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 509,6 млн грн.

Крім того, апеляційний суд відмовився відпустити Коломойського на поруки.

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Після засідання адвокат бізнесмена Олександр Лисак повідомив ЗМІ, що заставу вносити не планують навіть після рішення апеляційної інстанції, оскільки “не вбачають у діях підзахисного складу будь-яких кримінальних правопорушень”.

У чому підозрюють Ігоря Коломойського

2 вересня в СБУ повідомили про оголошення підозри Ігорю Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 190 (Шахрайство);
  • ст. 209 (Легалізація/відмивання майна, одержаного злочинним шляхом).

За версією слідства, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда гривень через виведення коштів за кордон, “використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ” (мається на увазі Приватбанк).

Тоді ж Шевченківський райсуд Києва відправив Коломойського під варту на два місяці з можливістю внесення застави понад 500 млн грн. Бізнесмена зобов’язали здати всі документи і не спілкуватися зі свідками.

7 вересня детективи НАБУ повідомили про підозру Коломойському в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів Приватбанку як його кінцевому бенефіціарному власнику. Крім нього, підозри отримали ще п’ять осіб – колишні працівники банку. На активи Коломойського було накладено арешт строком на 48 годин.

Згодом Коломойському повідомили про нову підозру за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн протягом 2013-2014 років.

15 вересня Шевченківський райсуд Києва переобрав запобіжний захід бізнесмену у справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Розмір застави збільшили до понад 3,8 млрд грн.

Сьогодні розглядалася апеляція на рішення суду першої інстанції від 2 вересня. За словами адвокатів, апеляцію на зміну запобіжного заходу розглядатимуть на початку жовтня.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Ігор Коломойський, Апеляційний суд, арешт
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