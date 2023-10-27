Суд продовжив запобіжний захід Коломойському: буде під вартою ще два місяці
Суд продовжив запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.
Раніше бізнесмену висунули підозри за трьома статтями: шахрайство, відмивання грошей та заволодіння коштами Приватбанку.
Захист Коломойського клопотав про домашній цілодобовий арешт. Він перебуває в слідчому ізоляторі вже близько двох місяців.
Адвокат стверджував, що у Коломойського нібито погіршився стан здоров’я після перебування в СІЗО. Зокрема, в нирках Коломойського з’явився камінь, а також він хворіє на панкреатит та цукровий діабет.
У суді висунули рішення про організацію Коломойському необхідного лікування.
Що відомо у справі Коломойського
2 вересня Ігорю Коломойському повідомили про підозру за двома статтями ККУ. Згодом ще одну підозру.
За версією слідства, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда гривень через виведення коштів за кордон, використовуючи інфраструктуру Приватбанку.
Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту на два місяці з можливістю внесення застави понад 500 млн грн. Бізнесмена зобов’язали здати паспорти.
7 вересня детективи НАБУ повідомили Коломойському про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів Приватбанку. На активи Коломойського наклали арешт на 48 годин.
Згодом Коломойському повідомили про нову підозру за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн протягом 2013-2014 років.
15 вересня Шевченківський райсуд Києва переобрав запобіжний захід бізнесмену в справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Розмір застави збільшили до понад 3,8 млрд грн.
25 вересня Київський апеляційний продовжив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою.
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк