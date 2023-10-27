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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Суд продовжив запобіжний захід Коломойському: буде під вартою ще два місяці

Ігор Коломойський
Фото: УНІАН

Суд продовжив запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Раніше бізнесмену висунули підозри за трьома статтями: шахрайство, відмивання грошей та заволодіння коштами Приватбанку.

Захист Коломойського клопотав про домашній цілодобовий арешт. Він перебуває в слідчому ізоляторі вже близько двох місяців.

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Адвокат стверджував, що у Коломойського нібито погіршився стан здоров’я після перебування в СІЗО. Зокрема, в нирках Коломойського з’явився камінь, а також він хворіє на панкреатит та цукровий діабет.

У суді висунули рішення про організацію Коломойському необхідного лікування.

Що відомо у справі Коломойського

2 вересня Ігорю Коломойському повідомили про підозру за двома статтями ККУ. Згодом ще одну підозру.

За версією слідства, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда гривень через виведення коштів за кордон, використовуючи інфраструктуру Приватбанку.

Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту на два місяці з можливістю внесення застави понад 500 млн грн. Бізнесмена зобов’язали здати паспорти.

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7 вересня детективи НАБУ повідомили Коломойському про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів Приватбанку. На активи Коломойського наклали арешт на 48 годин.

Згодом Коломойському повідомили про нову підозру за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн протягом 2013-2014 років.

15 вересня Шевченківський райсуд Києва переобрав запобіжний захід бізнесмену в справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Розмір застави збільшили до понад 3,8 млрд грн.

25 вересня Київський апеляційний продовжив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою.

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Ігор Коломойський

Джерело: Суспільне
Ігор Коломойський, Суд
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