Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина получит $1,2 млрд от Всемирного банка для поддержки социальной сферы – Шмыгаль

Денис Шмигаль, засідання уряду
Фото: Правительственный портал

Только за сентябрь Украина экспортировала 3,6 млн тонн аграрной продукции.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, 27 октября.

Он начал с того, что на уходящей неделе вместе с представителями правительства был в Германии, где встречался с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и другими немецкими чиновниками.

Сейчас смотрят

— Около 30 немецких компаний сейчас рассматривают возможность инвестиций в нашу экономику, а есть и те, кто уже реализует новые проекты, — сказал Денис Шмыгаль.

В качестве примера он привел совместную работу немецкого оборонного концерна Rheinmetall с украинскими предприятиями.

Кроме того, глава Кабинета министров Украины добавил, что сегодня правительством было принято решение, которое позволит “привлечь $1,2 млрд от группы Всемирного банка” на поддержку социальной сферы.

По словам Шмыгаля, средства, которые выделит ВБ под гарантии правительства Японии, будут направлены на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы.

Сборы урожая

Также премьер рассказал, что в Украине завершается сбор уже второго урожая во время войны.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

— Сейчас собрано более 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и технических культур, — сказал Шмыгаль.

По данным главы украинского правительства, Министерством аграрной политики дана оценка по общим объемам урожая за 2023 году — 79 млн тонн зерновых и масличных, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.

— Правительство помогало и будет помогать украинским фермерам. Аграрии — основные получатели займов по государственным программам льготного кредитования, потому что сейчас они основа нашей экономики и нашего экспорта, — отметил он.

Глава правительства говорит, что в сентябре Украина вывезла на экспорт 3,6 млн тонн аграрной продукции, в частности через дунайские порты почти 2,3 млн тонн. За время работы временного морского коридора было экспортировано около 700 тыс. тонн зерна, сообщил Шмыгаль.

Читайте также
Украина получила девятый транш помощи от ЕС в размере €1,5 млрд – Шмыгаль
прапори України та ЄС

Источник: Кабмин
Война в Украине, Денис Шмыгаль, звіт уряду, Російська агресія, Всемирный банк, уряд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сколько дней прошло с начала полномасштабной войны в Украине
війна гармата
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине
Украина получит $1,2 млрд от Всемирного банка для поддержки социальной сферы – Шмыгаль
Предварительно, ракета Оникс: в Одесской области прогремели взрывы
вибух
Данилов сделал заявление относительно продолжительности войны в Украине
Украина получит $1,2 млрд от Всемирного банка для поддержки социальной сферы – Шмыгаль

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Украина получит $1,2 млрд от Всемирного банка для поддержки социальной сферы – Шмыгаль
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Украина получит $1,2 млрд от Всемирного банка для поддержки социальной сферы – Шмыгаль
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Украина получит $1,2 млрд от Всемирного банка для поддержки социальной сферы – Шмыгаль
250 авиабомб по селу Луганщины | Вживую с Донбасса | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Украина получит $1,2 млрд от Всемирного банка для поддержки социальной сферы – Шмыгаль
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь