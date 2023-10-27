Украина получит $1,2 млрд от Всемирного банка для поддержки социальной сферы – Шмыгаль
Только за сентябрь Украина экспортировала 3,6 млн тонн аграрной продукции.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, 27 октября.
Он начал с того, что на уходящей неделе вместе с представителями правительства был в Германии, где встречался с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и другими немецкими чиновниками.
— Около 30 немецких компаний сейчас рассматривают возможность инвестиций в нашу экономику, а есть и те, кто уже реализует новые проекты, — сказал Денис Шмыгаль.
В качестве примера он привел совместную работу немецкого оборонного концерна Rheinmetall с украинскими предприятиями.
Кроме того, глава Кабинета министров Украины добавил, что сегодня правительством было принято решение, которое позволит “привлечь $1,2 млрд от группы Всемирного банка” на поддержку социальной сферы.
По словам Шмыгаля, средства, которые выделит ВБ под гарантии правительства Японии, будут направлены на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы.
Сборы урожая
Также премьер рассказал, что в Украине завершается сбор уже второго урожая во время войны.
— Сейчас собрано более 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и технических культур, — сказал Шмыгаль.
По данным главы украинского правительства, Министерством аграрной политики дана оценка по общим объемам урожая за 2023 году — 79 млн тонн зерновых и масличных, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.
— Правительство помогало и будет помогать украинским фермерам. Аграрии — основные получатели займов по государственным программам льготного кредитования, потому что сейчас они – основа нашей экономики и нашего экспорта, — отметил он.
Глава правительства говорит, что в сентябре Украина вывезла на экспорт 3,6 млн тонн аграрной продукции, в частности через дунайские порты почти 2,3 млн тонн. За время работы временного морского коридора было экспортировано около 700 тыс. тонн зерна, сообщил Шмыгаль.
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