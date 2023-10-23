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Украина получила девятый транш помощи от ЕС в размере €1,5 млрд – Шмыгаль

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет €15 млрд. По словам главы правительства, это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой.

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— Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом €50 млрд. Рассчитываем в следующем году получить из них €18 млрд, — сообщил Шмыгаль.

Он также выразил благодарность европейским партнерам за непоколебимую солидарность с Украиной.

В декабре 2022 года Совет Евросоюза согласовал предоставление Украине помощи в размере €18 млрд в течение 2023 года. 17 января Украина получила первый транш в размере €3 млрд.

Сообщалось, что будущие выплаты Украине в рамках помощи в размере €1,5 млрд в месяц будут продолжаться с марта и будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий, а также постоянного соблюдения требований к отчетности.

22 сентября Украина получила от ЕС восьмой транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи.

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Источник: Денис Шмигаль

Європейський Союз, Денис Шмыгаль, Транш ЄС
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