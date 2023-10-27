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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Виктор Пинчук получил Премию Додда от имени Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

Віктор Пінчук

Украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук получил Премию Томаса Дж. Додда по международному правосудию и правам человека от имени Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Премия Томаса Дж. Додда по международному правосудию и правам человека присуждается Университетом Коннектикута раз в два года лицу или группе лиц, которые приложили значительные усилия для продвижения дела международного правосудия и глобальных прав человека.

Этой наградой организаторы имеют целью отметить усилия Мемориального центра Холокоста Бабий Яр по получению, изучению и распространению знаний о трагедии Бабьего Яра.

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Эта деятельность остается особенно резонансной, даже через 80 лет спустя, учитывая жестокое вторжение России в Украину и совершение агрессором военных преступлений и преступлений против человечности.

— Для меня большая честь получить от имени Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Премию Томаса Дж. Додда по международному правосудию и правам человека. Я принимаю эту премию — от имени большой, замечательной команды, преимущественно молодых украинцев, которые работают над созданием Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. И от имени нашей страны Украины, которая стремится, чтобы правда о Бабьем Яре была рассказана, — сказал Виктор Пинчук, принимая награду.

Подчеркивая значение Премии Додда в контексте сегодняшнего дня, когда Россия осуществляет геноцид в Украине, а Израиль подвергся террористической атаке 7 октября 2023 года, Виктор Пинчук также отметил важность этой награды:

— Бабий Яр в Украине не только рассказывает нам о прошлом, но и призывает: Остановите геноцид сейчас. В Украине, в Израиле. Бабий Яр не закончился, пока мы не будем готовы остановить его сейчас.

Віктор Пінчук отримав премію Премії Додда

Уже около двух десятилетий Виктор Пинчук поддерживает мероприятия, посвященные трагедии Холокоста для повышения осведомленности и понимания обществом, особенно молодым поколением, этой трагедии.

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Фонд Виктора Пинчука поддерживает проект Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, призванный почтить память всех, кто был убит нацистами в сентябре 1941 года в Бабьем Яру. Фонд считает, что важно привлекать внимание к недостаточно осмысленному в мире массовому убийству евреев и других народностей на территории Украины и бывшего СССР, а также способствовать развитию толерантности и открытости через сохранение истории и изучение уроков прошлого.

Среди других таких проектов: документальный фильм Назови свое имя, исполнительными сопродюсерами которого стали Стивен Спилберг и Виктор Пинчук; учебное пособие о Холокосте для школ; выставка Холокост от пуль: массовые расстрелы евреев в Украине 1941-1944, основанная на работе французского католического священника отца Патрика Дебуа, и которая была представлена в партнерстве с Мемориалом Холокоста (Memorial de la Shoah and Yahad — In Unum — Вместе) и другие проекты.

Премия имени Томаса Дж. Додда присуждается в честь выдающейся общественной деятельности Томаса Додда, который работал исполнительным судебным советником Международного военного трибунала в Нюрнберге, представителем США с 1953-го по 1957 год и сенатором от штата Коннектикут с 1959-го по 1971 год.

Всю свою общественную жизнь Томас Додд посвятил борьбе с нарушением прав человека в Соединенных Штатах и за рубежом.

Бабий Яр, Виктор Пинчук
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