Виктор Пинчук получил Премию Додда от имени Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

Украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук получил Премию Томаса Дж. Додда по международному правосудию и правам человека от имени Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Премия Томаса Дж. Додда по международному правосудию и правам человека присуждается Университетом Коннектикута раз в два года лицу или группе лиц, которые приложили значительные усилия для продвижения дела международного правосудия и глобальных прав человека.

Этой наградой организаторы имеют целью отметить усилия Мемориального центра Холокоста Бабий Яр по получению, изучению и распространению знаний о трагедии Бабьего Яра.

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Эта деятельность остается особенно резонансной, даже через 80 лет спустя, учитывая жестокое вторжение России в Украину и совершение агрессором военных преступлений и преступлений против человечности.

— Для меня большая честь получить от имени Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Премию Томаса Дж. Додда по международному правосудию и правам человека. Я принимаю эту премию — от имени большой, замечательной команды, преимущественно молодых украинцев, которые работают над созданием Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. И от имени нашей страны Украины, которая стремится, чтобы правда о Бабьем Яре была рассказана, — сказал Виктор Пинчук, принимая награду.

Подчеркивая значение Премии Додда в контексте сегодняшнего дня, когда Россия осуществляет геноцид в Украине, а Израиль подвергся террористической атаке 7 октября 2023 года, Виктор Пинчук также отметил важность этой награды:

— Бабий Яр в Украине не только рассказывает нам о прошлом, но и призывает: Остановите геноцид сейчас. В Украине, в Израиле. Бабий Яр не закончился, пока мы не будем готовы остановить его сейчас.

Уже около двух десятилетий Виктор Пинчук поддерживает мероприятия, посвященные трагедии Холокоста для повышения осведомленности и понимания обществом, особенно молодым поколением, этой трагедии.

Фонд Виктора Пинчука поддерживает проект Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, призванный почтить память всех, кто был убит нацистами в сентябре 1941 года в Бабьем Яру. Фонд считает, что важно привлекать внимание к недостаточно осмысленному в мире массовому убийству евреев и других народностей на территории Украины и бывшего СССР, а также способствовать развитию толерантности и открытости через сохранение истории и изучение уроков прошлого.

Среди других таких проектов: документальный фильм Назови свое имя, исполнительными сопродюсерами которого стали Стивен Спилберг и Виктор Пинчук; учебное пособие о Холокосте для школ; выставка Холокост от пуль: массовые расстрелы евреев в Украине 1941-1944, основанная на работе французского католического священника отца Патрика Дебуа, и которая была представлена в партнерстве с Мемориалом Холокоста (Memorial de la Shoah and Yahad — In Unum — Вместе) и другие проекты.

Премия имени Томаса Дж. Додда присуждается в честь выдающейся общественной деятельности Томаса Додда, который работал исполнительным судебным советником Международного военного трибунала в Нюрнберге, представителем США с 1953-го по 1957 год и сенатором от штата Коннектикут с 1959-го по 1971 год.

Всю свою общественную жизнь Томас Додд посвятил борьбе с нарушением прав человека в Соединенных Штатах и за рубежом.

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