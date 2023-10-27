Віктор Пінчук отримав Премію Додда від імені Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

Український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук отримав Премію Томаса Дж. Додда з міжнародного правосуддя та прав людини від імені Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Премія Томаса Дж. Додда з міжнародного правосуддя та прав людини присуджується Університетом Коннектикуту раз на два роки особі або групі осіб, які доклали значних зусиль для просування справи міжнародного правосуддя та глобальних прав людини.

Цією нагородою організатори мають на меті відзначити зусилля Меморіального центру Голокосту Бабин Яр із отримання, вивчення та поширення знань про трагедію Бабиного Яру.

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Ця діяльність залишається особливо резонансною, навіть через 80 років по тому, з огляду на жорстоке вторгнення Росії в Україну та скоєння агресором воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

– Для мене велика честь – отримати від імені Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Премію Томаса Дж. Додда з міжнародного правосуддя та прав людини. Я приймаю цю премію – від імені великої, чудової команди, переважно молодих українців, які працюють над створенням Меморіального центру Голокосту Бабин Яр. І від імені нашої країни України, яка прагне, щоби правду про Бабин Яр було розказано, — сказав Віктор Пінчук, приймаючи нагороду.

Відзначаючи важливість Премії Додда в контексті сьогодення, коли Росія здійснює геноцид в Україні, а Ізраїль зазнав терористичної атаки 7 жовтня 2023 року, Віктор Пінчук також наголосив на значущості цієї нагороди:

– Бабин Яр в Україні не лише розповідає нам про минуле, а й закликає: Зупиніть геноцид зараз. В Україні, в Ізраїлі. Бабин Яр не закінчився, доки ми не будемо готові зупинити його зараз.

Уже близько двох десятиліть Віктор Пінчук підтримує заходи, присвячені трагедії Голокосту задля підвищення обізнаності та розуміння суспільством, особливо молодим поколінням, цієї трагедії.

Фонд Віктора Пінчука підтримує проєкт Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, покликаний вшанувати пам’ять усіх, хто був убитий нацистами у вересні 1941 року в Бабиному Яру. Фонд вважає, що важливо привертати увагу до недостатньо осмисленого у світі масового вбивства євреїв та інших народностей на території України та колишнього СРСР, а також сприяти розвитку толерантності та відкритості через збереження історії та вивчення уроків минулого.

Серед інших таких проєктів: документальний фільм Назви своє ім’я, виконавчими співпродюсерами якого стали Стівен Спілберг і Віктор Пінчук; навчальний посібник про Голокост для шкіл; виставка Голокост від куль: масові розстріли євреїв в Україні 1941-1944, що ґрунтується на роботі французького католицького священника отця Патріка Дебуа, та яка була представлена в партнерстві з Меморіалом Голокосту (Memorial de la Shoah and Yahad – In Unum – Разом) та інші проєкти.

Премія імені Томаса Дж. Додда присуджується задля вшанування видатної громадської діяльності Томаса Додда, який працював виконавчим судовим радником Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі, представником США з 1953-го по 1957 рік та сенатором від штату Коннектикут із 1959-го по 1971 рік.

Усе своє громадське життя Томас Додд присвятив боротьбі з порушенням прав людини в Сполучених Штатах і за кордоном.

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