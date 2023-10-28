Гуменюк о ситуации в Херсонской области: Говорить о продвижении ВСУ еще рано
Украинские военные на южном фронте уничтожают артиллерийские позиции и наблюдательные пункты оккупантов на островах Днепра. Однако говорить о физическом продвижении ВСУ еще рано.
Об этом рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.
– Мы отодвигаем линию артиллерии. Это выбивание огневых позиций, пушек, выбивание наблюдательных пунктов, которые враг пытается разворачивать на островах (Днепра — Ред.), — подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, благодаря такой работе удалось обеспечить “полосу в 7 километров”, к которой не может приближаться артиллерия оккупантов.
Гуменюк уточнила, что уничтожение артиллерийских позиций важно для отдвижения войск РФ. Поскольку когда враг теряет пушки, то не имеет возможности наносить удары.
– Но у него пока есть потенциал, который он может подтягивать из тыловых районов, — добавила спикер.
Поэтому Силы обороны Украины наносят удары по более глубоким тылам оккупантов, уничтожают их полевые пункты боеснабжения, “которые они разворачивают в большом количестве, чтобы не сосредоточивать в одном месте и не потерять одновременно”.
– Если таких точек много, то и работы у нас будет много, – сообщила Гуменюк.
Спикер подчеркнула, что украинские войска на Юге пытаются проводить операции “разными способами максимально эффективно для тех участков, где это уместно”. В то же время говорить о физическом или географическом продвижении “еще рано”.
– Нужно осознавать, что это может быть очень опасно. Такая линия фронта, как река Днепр, – это очень сложный участок… Поэтому действия Сил обороны не стоит сейчас обсуждать, стоит дождаться успеха и закрепления, — объяснила Гуменюк.
Недавно аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что украинские военные якобы высадились на левом берегу Херсонской области и удерживают участок дороги, соединяющий ряд населенных пунктов.
По оценке британской разведки, решающим фактором боев у берегов Днепра может стать способность сторон вести точный, интенсивный артиллерийский огонь.
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