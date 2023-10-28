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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Гуменюк про ситуацію на Херсонщині: Говорити про просування ЗСУ ще зарано

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на південному фронті знищують артилерійські позиції та спостережні пункти окупантів на островах Дніпра. Однак говорити про фізичне просування ЗСУ ще зарано.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ми відсуваємо лінію артилерії. Це вибиття вогневих позицій, гармат, вибиття спостережних пунктів, які ворог намагається розгортати на островах (Дніпра, – Ред.), – наголосила Гуменюк.

За її словами, завдяки такій роботі вдалося забезпечити “смугу в 7 кілометрів”, до якої не може наближатися артилерія окупантів.

Зараз дивляться

Гуменюк уточнила, що знищення артилерійських позицій є важливим для відсування військ РФ. Оскільки коли ворог втрачає гармати, то не має можливості завдавати ударів.

– Але у нього поки що є потенціал, який він може підтягувати з тилових районів, – додала речниця.

Тому Сили оборони України завдають ударів по більш глибоких тилах окупантів, знищують їхні польові пункти боєпостачання, “які вони розгортають у великій кількості, щоб не зосереджувати в одному місці і не втратити одночасно”.

– Якщо таких точок багато, то і роботи у нас буде багато, – повідомила Гуменюк.

Речниця наголосила, що українські війська на Півдні намагаються проводити операції “у різний спосіб максимально ефективно для тих ділянок, де це доречно”. Водночас говорити про фізичне чи географічне просування “ще зарано”.

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– Треба усвідомлювати, що це може бути дуже небезпечно. Така лінія фронту, як річка Дніпро, – це дуже складна ділянка… Тому дії Сил оборони не варто зараз обговорювати, варто дочекатися успіху і закріплення, – пояснила Гуменюк.

Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що українські військові нібито висадилися на лівому березі Херсонської області і утримують ділянку дороги, що сполучає низку населених пунктів.

За оцінкою британської розвідки, вирішальним фактором боїв біля берегів Дніпра може стати здатність сторін вести точний, інтенсивний артилерійський вогонь.

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ЗСУ на фронті

Війна в Україні, ЗСУ, Херсонська область
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