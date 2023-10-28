Он был романтиком и безгранично любил море: мать о погибшем сыне-морпехе

Теодору Осадчему было всего 21 год. За три месяца до полномасштабного вторжения он поступил на военную службу в морскую пехоту. А через месяц войны погиб в результате бомбардировки казармы россиянами в Николаевской области.

О детстве и казацких корнях

— Чрезвычайно ласковый был ребенок, чрезвычайно заботливый, он был очень благородный. Он всегда поступал благородно в любых случаях, проявлялась такая его черта — благородство, — рассказывает мама Галина.

Женщина вспоминает, когда Теодору было пять лет, то он сказал, что хочет быть “пикитаном” (капитаном) и служить на море. Его мечта осуществилась, хоть и не надолго. А еще Теодор отличался от других детей — всегда улыбался и любил мечтательно смотреть в небо.

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Его патриотичность и любовь к родине, говорит Галина, начали проявляться с юного возраста и недаром, ведь у парня были казацкие корни.

— Фамилия Осадчий — это фамилия казаков, которые селились по берегам Днепра. Бабушка Теодора показывала мне казацкое золото — это были уникальные вещи, — говорит Галина.

О юности и поступлении на службу

В юности Теодор стремился к независимости, мечтал стать военным психологом. В свой 21-й день рождения, который приходился на 14 октября (тогда еще праздник Покрова, День украинского казачества, День защитников и защитниц), поехал в военкомат, чтобы записаться на военную службу по контракту.

Так Теодор попал в 36 отдельную бригаду морской пехоты. С тех пор и началась его новая жизнь, которая длилась всего пять месяцев до момента гибели.

— Когда началась война, он был в Каменце-Подольском. Им предложили там остаться, но парни решили вернуться в Николаев, там была их часть, где хранилось оружие и броня. Так они вернулись в Николаев, где уже был ад. Около 6 км от Николаева стояли вражеские войска, — вспомнила она.

Последний разговор с сыном и известие о гибели

— За восемь часов до смерти у меня была паника, я его набрала. Это было 17 марта 2022 года, я услышала его голос впервые за всю войну. Голос был спокойный, мы договорились встретиться после войны, — вспоминает Галина.

Но встретились гораздо раньше. 18 марта 2022 года россияне бомбили казарму с украинскими военными в Николаевской области. Это была ночь, когда все спали. По данным иностранных СМИ, тогда погибли и получили ранения несколько сотен морских пехотинцев.

Среди них — был Теодор. Известие о его гибели Галина получила от старшего сына Адама. Он до сих пор не пережил потерю брата. В детстве, говорит Галина, они были неразлучны.

— Адам старший на три года, он его воспитал, занимался им. Поэтому до сих пор не может говорить о его гибели, — признается женщина.

Галина вспоминает, когда впервые зашла в Instagram сына после смерти, то увидела сотню сообщений от друзей. Там были вопросы: где ты, почему не отвечаешь? Тогда начала отписывать всем, что Теодор погиб.

Сейчас они с сыном видятся только на кладбище. Женщина говорит, они до сих пор поддерживают связь. Она рассказывает о своей жизни и о том, как скучает без него. Чувствует, он рядом, хотя она и не видит его.

О том, как переживает потерю и как изменилась

— Я — мама морпеха. Это мой статус. Я себя так чувствую. Сердце болит не только за своего ребенка, но и за всех, кто сегодня в плену. После смерти сына я потеряла сон. Когда я не могу спать, я молюсь за пленных, — рассказывает Галина.

Женщина говорит, первый год после потери был тяжелым, но она смогла пережить его благодаря своему окружению. Вспоминает, впервые улыбнулась, когда 21 сентября 2022 года состоялся масштабный обмен пленными. Среди них был друг Теодора, марокканец Брагим Саадун.

— Я узнала в июне, что Брагима приговорили к смертной казни в “ДНР”. Я молилась за Брагима. И каково было мое удивление, когда год назад освободили пленных, среди них был и он, — говорит женщина.

Сейчас Галина активно общается с матерями тех парней, кто еще остается в плену, помогает чем может. Воспоминания о своем сыне женщина решила собрать вместе в виде фотовыставки, которая сейчас проходит в галерее Василия Пилипюка. Там она разместила фото детства и юности Теодора.

— Я хотела собрать маленький круг тех, кому он был дорог. Художественной ценности эта выставка не имеет. Она дорога для меня, а для всех остальных — воспитательная. Я могу рассказывать так о 36 бригаде морской пехоты и высокомотивированных воинах, которые сейчас большинство в плену, — поделилась Галина.

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