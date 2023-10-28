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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Потери оккупантов возле Авдеевки одни из наихудших в 2023 году – британская разведка

Місто Авдіївка
Фото: УНИАН

Во время тяжелых боев в районе Авдеевки (Донецкая область) российские войска понесли одни из наихудших потерь в 2023 году.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В анализе отмечается, что в течение последней недели продолжались “тяжелые, но безрезультатные бои” вокруг города Авдеевка. Российские оккупанты начали там большое наступление в середине октября этого года.

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По данным разведки, под Авдеевкой РФ задействовала подразделения численностью до 8 бригад.

– Эти подразделения, вероятно, понесли одни из самых высоких показателей потерь в войсках РФ за 2023 год, – отмечается в анализе.

В разведке уточнили, что так называемые российские “военкоры” жестко критикуют тактику командования РФ во время операции на Авдеевском направлении. Поскольку поставленные цели в очередной раз расходятся с реальными возможностями оккупантов.

– Характер операции позволяет предположить, что ключевая военно-политическая задача для России остается такой же, что и на протяжении большей части войны. Политические лидеры требуют захватить больше территорий, однако военные не могут совершить эффективную наступательную операцию на оперативном уровне, — говорится в сообщении.

Бои под Авдеевкой: что известно

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Активизация штурмовых действий РФ на Авдеевском направлении наблюдается с 10 октября. Российские войска используют тактику так называемых мясных штурмов – ту же, что и под Бахмутом.

Враг пытается окружить Авдеевку и постоянно обстреливает город.

Украинские военные уничтожают российскую пехоту и механизированные колонны, однако агрессор традиционно не считает потери.

По данным Министерства обороны Украины, российские войска во время последних боев возле Авдеевки уже потеряли около 4 тыс. оккупантов.

Авдеевка, Война в Украине, Великобритания, Разведка, Російська агресія
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