Потери оккупантов возле Авдеевки одни из наихудших в 2023 году – британская разведка

Во время тяжелых боев в районе Авдеевки (Донецкая область) российские войска понесли одни из наихудших потерь в 2023 году.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В анализе отмечается, что в течение последней недели продолжались “тяжелые, но безрезультатные бои” вокруг города Авдеевка. Российские оккупанты начали там большое наступление в середине октября этого года.

По данным разведки, под Авдеевкой РФ задействовала подразделения численностью до 8 бригад.

В разведке уточнили, что так называемые российские “военкоры” жестко критикуют тактику командования РФ во время операции на Авдеевском направлении. Поскольку поставленные цели в очередной раз расходятся с реальными возможностями оккупантов.

– Характер операции позволяет предположить, что ключевая военно-политическая задача для России остается такой же, что и на протяжении большей части войны. Политические лидеры требуют захватить больше территорий, однако военные не могут совершить эффективную наступательную операцию на оперативном уровне, — говорится в сообщении.

