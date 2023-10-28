Втрати окупантів біля Авдіївки одні з найгірших у 2023 році – британська розвідка

Під час важких боїв у районі Авдіївки (Донецька область) російські війська зазнали одних із найгірших втрат у 2023 році.

Про це повідомили в Міністерстві обороні Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

В аналізі зазначається, що протягом останнього тижня тривали “важкі, але безрезультатні бої” довкола міста Авдіївка. Російські окупанти розпочали там великий наступ у середині жовтня цього року.

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За даними розвідки, під Авдіївкою РФ задіяла підрозділи чисельністю до 8 бригад.

– Ці підрозділи, ймовірно, зазнали одних із найвищих показників втрат у військах РФ за 2023 рік, – наголошується в аналізі.

У розвідці уточнили, що так звані російські “військкори” жорстко критикують тактику командування РФ під час операції на Авдіївському напрямку, оскільки поставлені цілі знову розходяться з реальними можливостями окупантів.

– Характер операції дозволяє припустити, що ключове військово-політичне завдання для Росії залишається таким самим, що й протягом більшої частини війни. Політичні лідери вимагають захопити більші території, однак військові не можуть здійснити ефективну наступальну операцію на оперативному рівні, – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 October 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/hYWKv7sZQC ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/4eNIA2Vtmi — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 28, 2023

Бої під Авдіївкою: що відомо

Активізація штурмових дій РФ на Авдіївському напрямку спостерігається з 10 жовтня. Російські війська застосовують тактику так званих м’ясних штурмів – таку, що й під Бахмутом.

Ворог намагається оточити Авдіївку та постійно обстрілює місто.

Українські військові нищать російську піхоту та механізовані колони, однак агресор традиційно не рахує втрат.

За даними Міністерства оборони України, російські війська під час останніх боїв біля Авдіївки вже втратили близько 4 тис. окупантів.

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