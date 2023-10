Втрати окупантів біля Авдіївки одні з найгірших у 2023 році – британська розвідка

Під час важких боїв у районі Авдіївки (Донецька область) російські війська зазнали одних із найгірших втрат у 2023 році.

Про це повідомили в Міністерстві обороні Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

В аналізі зазначається, що протягом останнього тижня тривали “важкі, але безрезультатні бої” довкола міста Авдіївка. Російські окупанти розпочали там великий наступ у середині жовтня цього року.

За даними розвідки, під Авдіївкою РФ задіяла підрозділи чисельністю до 8 бригад.

У розвідці уточнили, що так звані російські “військкори” жорстко критикують тактику командування РФ під час операції на Авдіївському напрямку, оскільки поставлені цілі знову розходяться з реальними можливостями окупантів.

– Характер операції дозволяє припустити, що ключове військово-політичне завдання для Росії залишається таким самим, що й протягом більшої частини війни. Політичні лідери вимагають захопити більші території, однак військові не можуть здійснити ефективну наступальну операцію на оперативному рівні, – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 October 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/hYWKv7sZQC

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/4eNIA2Vtmi

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 28, 2023