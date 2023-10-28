РФ уже потеряла в штурмах под Авдеевкой до 4 тыс. оккупантов: Умеров в разговоре с Остином

Российские войска во время последних боев в районе Авдеевки (Донецкая область) уже потеряли около 4 тыс. оккупантов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Речь шла, в частности, об актуальной ситуации на поле боя.

Сейчас смотрят

– Сообщил о потерях врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту – примерно 4 тыс. солдат, – отметил Умеров.

Министр поблагодарил Остина за продолжение сотрудничества и поставку артиллерийских боеприпасов Украине.

Речь шла и о дальнобойных баллистических ракетах ATACMS, которые Украина недавно получила от США. В Минобороны подчеркнули, что их дальнейшая поставка позволит эффективнее поражать военную инфраструктуру и командные пункты в глубоком тылу врага на временно оккупированных украинских территориях.

Как уточнили в пресс-службе Пентагона, министры также обсудили “текущую помощь США для Украины в условиях российской агрессии” и подготовку очередной встречи в формате Рамштайн, “которая вновь соберет около 50 стран”.

Что происходит под Авдеевкой

Приблизительно с 10 октября войска РФ активизировали штурмовые действия под Авдеевкой. Оккупанты применяют ту же тактику, что и под Бахмутом – так называемых мясных штурмов.

Враг перебросил дополнительные подразделения на Авдеевское направление. Несмотря на огромные потери, российское командование бросает на штурмы пехоту и механизированные колонны, которые уничтожают украинские военные.

В ВСУ зафиксировали, что оккупанты роют тоннели в районе Авдеевки. По всей вероятности, они пытаются подготовить неожиданный удар по позициям украинских защитников.

Помимо попыток окружить Авдеевку, оккупанты также постоянно обстреливают город.

Президент Владимир Зеленский 28 октября заявил, что наши воины остановили оккупантов возле Авдеевки и нанесли врагу немалые потери, которые составляют “по меньшей мере бригаду личного состава”.

Источник: Минобороны США

Фото: Facebook Рустема Умерова

Источник : Минобороны

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.