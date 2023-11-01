Кирби не исключает, что Байден ветирует бюджет США, если в нем не будет помощи Украине

Президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект Соединенных Штатов, если он не будет предусматривать средств на помощь Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

На вопрос, готов ли глава Белого дома ветировать закон, который будут лоббировать республиканцы в Палате представителей в случае, если он не будет предусматривать помощь Украине, Кирби не стал отвечать прямо.

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— Я думаю, что мы очень четко дали понять, насколько глубокое беспокойство вызывает законопроект республиканцев в Палате представителей и насколько он не соответствует нашим потребностям в национальной безопасности, — сказал Кирби.

Он добавил, что Байден, как “верховный главнокомандующий и президент, никогда не сделает ничего, что не соответствует ключевым потребностям нашей национальной безопасности”.

Напомним, сегодня в Конгрессе США глава госдепа США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин пытались убедить законодателей Конгресса США в том, что помощь Украине не должна останавливаться.

Они продвигали среди конгрессменов необходимость договориться о ранее анонсированном запросе президента США Джо Байдена на более $105 млрд помощи, что включает $61,4 млрд помощи Украине и $14,3 млрд помощи Израилю.

В то же время республиканцы в Палате представителей считают, что эта помощь должна рассматриваться отдельно от поддержки Израиля, и, в частности, финансовая составляющая помощи Украине может быть пересмотрена американскими законодателями.

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