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Россияне перекрыли Крымский мост, видна дымовая завеса

Кримський міст
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Над Крымским мостом видна дымовая завеса.

Об этом сообщают местные каналы.

Указано, что движение автотранспорта по Керченскому мосту временно перекрыто.

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Крымские паблики также пишут, что продолжается ракетная атака со стороны ВСУ.

31 октября вблизи Симферополя произошел пожар в районе аэродрома Веселое.

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Война в Украине, Керченский мост, Крым
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