Бедрак Виктория, редактор ленты
Россияне перекрыли Крымский мост, видна дымовая завеса
Во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Над Крымским мостом видна дымовая завеса.
Об этом сообщают местные каналы.
Указано, что движение автотранспорта по Керченскому мосту временно перекрыто.
Сейчас смотрят
Крымские паблики также пишут, что продолжается ракетная атака со стороны ВСУ.
31 октября вблизи Симферополя произошел пожар в районе аэродрома Веселое.
Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко