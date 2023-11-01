Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Росіяни перекрили Кримський міст, видно димову завісу
У тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Над Кримським мостом видно димову завісу.
Про це повідомляють місцеві канали.
Зазначено, що рух автотранспорту Керченським мостом тимчасово перекрито.
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Кримські пабліки також пишуть, що триває ракетна атака з боку ЗСУ.
31 жовтня поблизу Сімферополя сталася пожежа в районі аеродрому Веселе.
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