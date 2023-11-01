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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росіяни перекрили Кримський міст, видно димову завісу

Кримський міст
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Над Кримським мостом видно димову завісу.

Про це повідомляють місцеві канали.

Зазначено, що рух автотранспорту Керченським мостом тимчасово перекрито.

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Кримські пабліки також пишуть, що триває ракетна атака з боку ЗСУ.

31 жовтня поблизу Сімферополя сталася пожежа в районі аеродрому Веселе.

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Війна в Україні, Керченський міст, Крим
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