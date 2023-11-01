Вброс о “смерти” Путина должен был проверить реакцию внутри самой России – ГУР
Вброс о якобы смерти российского диктатора Владимира Путина имел целью проверить реакцию россиян, элиты, пропаганды, а также является инструментом воздействия на самого Путина. Среди прочего, это и часть определенного сценария.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире радио NV.
— Это сладкая для украинских слушателей музыка, и должны были быть хорошие новости… Но это лишь сообщения российских анонимных Telegram-каналов. Это внутренняя история, которая рассчитана на внутреннюю российскую аудиторию. Конечно, персонально Путину она мало чем помогает, потому что в России есть много сторонников конспирологических теорий, — сказал он.
Юсов отметил, что внутренние противостояния в России продолжаются в различных формах, в частности в подобных информационных кампаниях.
— Базовая (цель вброса, — Ред.) — как посмотреть на реакцию общества в цифрах, в динамике (поверили, как отреагировали, на что готовы), так и понаблюдать за реакцией персоналий, элит, медиа (даже пропагандистских СМИ). Таким образом империя, которая строится на работе спецслужб, изучает, как дальше управлять, — сказал представитель ГУР.
Это также является инструментом влияния на самого Путина, ведь он и его пресс-секретарь Дмитрий Песков вынуждены реагировать и доказывать, что это не так. Юсов подытожил: Очевидно, что это не точка, а определенный сценарий.
Недавно в Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы умер российский диктатор Владимир Путин. Однако эти сведения не имеют никаких других подтверждений.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко