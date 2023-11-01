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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Вброс о “смерти” Путина должен был проверить реакцию внутри самой России – ГУР

володимир путін
Фото: Getty Images

Вброс о якобы смерти российского диктатора Владимира Путина имел целью проверить реакцию россиян, элиты, пропаганды, а также является инструментом воздействия на самого Путина. Среди прочего, это и часть определенного сценария.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире радио NV.

— Это сладкая для украинских слушателей музыка, и должны были быть хорошие новости… Но это лишь сообщения российских анонимных Telegram-каналов. Это внутренняя история, которая рассчитана на внутреннюю российскую аудиторию. Конечно, персонально Путину она мало чем помогает, потому что в России есть много сторонников конспирологических теорий, — сказал он.

Юсов отметил, что внутренние противостояния в России продолжаются в различных формах, в частности в подобных информационных кампаниях.

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— Базовая (цель вброса, — Ред.) — как посмотреть на реакцию общества в цифрах, в динамике (поверили, как отреагировали, на что готовы), так и понаблюдать за реакцией персоналий, элит, медиа (даже пропагандистских СМИ). Таким образом империя, которая строится на работе спецслужб, изучает, как дальше управлять, — сказал представитель ГУР.

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Это также является инструментом влияния на самого Путина, ведь он и его пресс-секретарь Дмитрий Песков вынуждены реагировать и доказывать, что это не так. Юсов подытожил: Очевидно, что это не точка, а определенный сценарий.

Недавно в Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы умер российский диктатор Владимир Путин. Однако эти сведения не имеют никаких других подтверждений.

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Источник: Новое время
Андрій Юсов, Владимир Путин, Разведка, Росія
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