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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вкид про “смерть” Путіна мав перевірити реакцію усередині самої Росії – ГУР

володимир путін
Фото: Getty Images

Вкид про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна мав на меті перевірити реакцію росіян, еліти, пропаганди, та водночас є інструментом впливу на самого Путіна. Серед іншого, це й частина певного сценарію.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі радіо NV.

– Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини… Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів. Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально Путіну вона мало чим допомагає, тому що в Росії є багато прихильників конспірологічних теорій, – сказав він.

Юсов зауважив, що внутрішні протистояння в Росії тривають у різних формах, зокрема у подібних інформаційних кампаніях.

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– Базова (мета вкиду, – Ред.) – як подивитися на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці (чи повірили, як відреагували, на що готові), так і поспостерігати реакцію персоналій, еліт, медіа (навіть пропагандистських ЗМІ). У такий спосіб імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати, – сказав представник ГУР.

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Це також є інструментом впливу на самого Путіна, адже він та його прессекретар Дмитро Пєсков змушені реагувати й доводити, що це не так. Юсов підсумував: Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій.

Нещодавно у Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що нібито помер російський диктатор Володимир Путін. Проте ці відомості не мають жодних інших підтверджень.

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Джерело: Новое время
Андрій Юсов, Володимир Путін, Розвідка, Росія
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