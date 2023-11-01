Вкид про “смерть” Путіна мав перевірити реакцію усередині самої Росії – ГУР
Вкид про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна мав на меті перевірити реакцію росіян, еліти, пропаганди, та водночас є інструментом впливу на самого Путіна. Серед іншого, це й частина певного сценарію.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі радіо NV.
– Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини… Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів. Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально Путіну вона мало чим допомагає, тому що в Росії є багато прихильників конспірологічних теорій, – сказав він.
Юсов зауважив, що внутрішні протистояння в Росії тривають у різних формах, зокрема у подібних інформаційних кампаніях.
– Базова (мета вкиду, – Ред.) – як подивитися на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці (чи повірили, як відреагували, на що готові), так і поспостерігати реакцію персоналій, еліт, медіа (навіть пропагандистських ЗМІ). У такий спосіб імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати, – сказав представник ГУР.
Це також є інструментом впливу на самого Путіна, адже він та його прессекретар Дмитро Пєсков змушені реагувати й доводити, що це не так. Юсов підсумував: Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій.
Нещодавно у Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що нібито помер російський диктатор Володимир Путін. Проте ці відомості не мають жодних інших підтверджень.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко