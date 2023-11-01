Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС — Politico

8 ноября Еврокомиссия выпустит отчет о прогрессе Украины и других кандидатов на пути к вступлению в ЕС.

Об этом сообщает Politico.

— В этом документе, как говорят официальные лица и дипломаты ЕС, Брюссель будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы — с учетом “технических” оговорок, в которых странам нужно достичь большего прогресса — от создания прочной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и внедрения антикоррупционных мер, — говорится в сообщении.

По словам одного французского чиновника, “это будут не мелкие, а большие предостережения”.

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Указано, что вариант ускоренного пути для любой страны, желающей присоединиться к ЕС, не рассматривается.

— Как действующие, так и будущие страны-члены ЕС должны взять на себя обязательства тщательно подготовиться к вызовам, которые принесет ЕС с 30+ членами, — указывает Politico.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в конце текущей недели Украину будут ждать позитивные новости в рамках вопроса членства в ЕС.

Источник : Politico

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