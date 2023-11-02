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Валентина Летяк, редактор ленты

Рада планирует продлить военное положение и мобилизацию — нардеп

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Верховная Рада планирует на следующей неделе проголосовать за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

Он прогнозирует, что президент Владимир Зеленский в ближайшие дни внесет в парламент соответствующие законы.

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— Скорее всего, это будет продление с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024-го. То есть снова на 90 дней. Это будет уже девятое голосование за военное положение с начала войны, — добавил политик.

Последний раз Рада голосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации 27 июля — с 18 августа до 15 ноября 2023 года.

Для принятия решения о военном положении президент издает указ и немедленно обращается в Верховную Раду по его утверждению и подает одновременно соответствующий проект закона.

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Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Военное положение, мобілізація, Ярослав Железняк
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