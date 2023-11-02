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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Рада планує продовжити воєнний стан та мобілізацію – нардеп

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Верховна Рада планує наступного тижня проголосувати за продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Він прогнозує, що президент Володимир Зеленський найближчими днями внесе до парламенту відповідні закони.

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– Найімовірніше, це буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024-го. Тобто знову на 90 днів. Це буде вже девʼяте голосування за воєнний стан з початку війни, – додав політик.

Востаннє Рада голосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації 27 липня – з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.

Для ухвалення рішення про воєнний стан президент видає указ і негайно звертається до Верховної Ради щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проєкт закону.

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Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Воєнний стан, мобілізація, Ярослав Железняк
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