Рада планує продовжити воєнний стан та мобілізацію – нардеп
Верховна Рада планує наступного тижня проголосувати за продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.
Він прогнозує, що президент Володимир Зеленський найближчими днями внесе до парламенту відповідні закони.
– Найімовірніше, це буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024-го. Тобто знову на 90 днів. Це буде вже девʼяте голосування за воєнний стан з початку війни, – додав політик.
Востаннє Рада голосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації 27 липня – з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.
Для ухвалення рішення про воєнний стан президент видає указ і негайно звертається до Верховної Ради щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проєкт закону.
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