Во Львове расследуют нападение на полицейского и уже установлена ​​личность нарушителя.

Нападение на ТЦК во Львове: установлена ​​личность нарушителя

После столкновений во Львове с участием военных ТЦК, полицейских и около 200 гражданских правоохранители открыли два уголовных производства. Полиция уже установила мужчину, которого подозревают в нападении на полицейского.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции.

Сейчас смотрят

По данным следствия, вечером 8 июля на проспекте Червоной Калины во Львове группа людей заблокировала, повредила и перекинула автомобиль военных Сыховского РТЦК и СП.

В Офисе генпрокурора отметили, что участие в инциденте приняло около 200 гражданских. Агрессивные действия в отношении представителей Вооруженных Сил продолжались также в ночь на 9 июля.

На место происшествия прибыли полицейские. По информации прокуратуры, когда правоохранители пытались успокоить толпу, часть людей стала оказывать сопротивление.

Следствие считает, что один из самых активных участников событий напал на заместителя начальника одного из районных управлений полиции Львова. Правоохранитель получил многочисленные травмы, в том числе травму головы.

В Нацполиции сообщили, что личность нападавшего уже установили. Этот эпизод расследуют по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Отдельно СБУ расследует препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Производство открыли по ст. 114-1 УКУ.

Материалы, которые полиция собрала во время документирования инцидента, передали в СБУ для приобщения к уголовному производству.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.