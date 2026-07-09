Ведущий Нового канала Фима Константиновский предостерег украинских волонтеров от новой схемы аферистов.

Шоумен, который с первых месяцев полномасштабной войны проводит сборы для ВСУ, рассказал, как мошенники в интернете выманивают деньги, маскируясь под звездные аккаунты.

Как работает новая мошенническая схема

По словам Константиновского, в последнее время в Telegram участились случаи создания копий публичных аккаунтов.

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Мошенники загружают контент из известных каналов, оформляют страницу почти так же, как оригинал, а затем пишут пользователям с просьбой срочно одолжить деньги. Ведущий и сам столкнулся с такой схемой.

— Мне так ненастоящий Джейхун (Сафаров, стендапер, — Ред.) на днях написал, кружок прислал. Но хорошо, что я успел увидеть его сторис-предупреждение, — отметил Фима.

В комментариях к публикации пользователи также поделились собственными историями. Одна из волонтерок рассказала об аферисте, который выдавал себя за блогера Михаила Лебигу.

Для большей убедительности он даже прислал видеосообщение, пытаясь выманить 90 тыс. грн.

Однако, по словам женщины, поведение якобы блогера показалось подозрительным, поэтому его заблокировали, не переведя деньги.

Как проверить сбор перед донатом

Фима Константиновский призвал не спешить с переводами и всегда проверять информацию перед тем, как донатить.

Нужно проверять не только публикацию в соцсетях, но и официальный сайт или страницу фонда, обращая внимание на историю публикаций и предыдущие отчеты.

Следует внимательно сверять реквизиты, ведь сбор, который ведется только на личную банковскую карту под предлогом срочности, может быть признаком мошенничества.

Не стоит поддаваться эмоциональному давлению и сообщениям вроде “остался час” или “нужно немедленно”.

Не нужно переходить по подозрительным ссылкам, полученным в личных сообщениях, а если обращение якобы поступило от знакомого волонтера — связаться с ним напрямую и убедиться, что сообщение действительно отправил он.

Ведущий призвал поддерживать только проверенных волонтеров и благотворительные фонды, чтобы деньги действительно попадали на нужды украинских военных.

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