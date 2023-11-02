Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа

СБУ совместно с Нацполицией нейтрализовала преступную организацию АллатРа. В результате многоэтапной спецоперации заблокирована деятельность более 20 ячеек этой группировки, действовавших в пользу спецслужб РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Под видом “миссионерства” участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию РФ и публично продвигали кремлевскую идею о создании “союза славянских народов” под руководством Москвы.

Сейчас смотрят

— Фигуранты организовали четкую иерархическую структуру и собственные “представительства” в каждом областном центре. Эти ячейки АллатРа массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи Кремля, — говорится в сообщении.

Установлено, что организаторы запустили Youtube-канал, а также сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, Telegram-каналов и страниц в TikTok. Там они публиковали пропагандистские сообщения и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого “созидательного общества”.

Также представители организации агитировали за то, чтобы оккупанты осуществляли массированные удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

В ходе расследования получены неопровержимые доказательства вины руководства и активных участников АллатРа.

По данным следствия, лидеры группировки незаконно выехали за границу еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с воинского учета. Находясь в одной из европейских стран, они дистанционно продолжали руководить своей преступной организацией в Украине.

Кроме того, за период своего существования пророссийская секта создала собственные “филиалы” на территории РФ, Беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

На основании собранных доказательств руководству и участникам АллатРа готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 436-1 (пропаганда коммунистического тоталитарного режима);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех участников организации и привлечения их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ разоблачила в Одесской области схему уклонения от мобилизации — уклонистов переправляли за границу в каретах скорой помощи.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.