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Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа

Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
Фото: СБУ

СБУ совместно с Нацполицией нейтрализовала преступную организацию АллатРа. В результате многоэтапной спецоперации заблокирована деятельность более 20 ячеек этой группировки, действовавших в пользу спецслужб РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Под видом “миссионерства” участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию РФ и публично продвигали кремлевскую идею о создании “союза славянских народов” под руководством Москвы.

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— Фигуранты организовали четкую иерархическую структуру и собственные “представительства” в каждом областном центре. Эти ячейки АллатРа массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи Кремля, — говорится в сообщении.

Установлено, что организаторы запустили Youtube-канал, а также сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, Telegram-каналов и страниц в TikTok. Там они публиковали пропагандистские сообщения и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого “созидательного общества”.

Также представители организации агитировали за то, чтобы оккупанты осуществляли массированные удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

В ходе расследования получены неопровержимые доказательства вины руководства и активных участников АллатРа.

Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
СБУ
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
СБУ
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
СБУ
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
СБУ
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
СБУ
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
СБУ
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
СБУ
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа
Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа

По данным следствия, лидеры группировки незаконно выехали за границу еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с воинского учета. Находясь в одной из европейских стран, они дистанционно продолжали руководить своей преступной организацией в Украине.

Кроме того, за период своего существования пророссийская секта создала собственные “филиалы” на территории РФ, Беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

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На основании собранных доказательств руководству и участникам АллатРа готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ст. 436-1 (пропаганда коммунистического тоталитарного режима);
  • ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех участников организации и привлечения их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ разоблачила в Одесской области схему уклонения от мобилизации — уклонистов переправляли за границу в каретах скорой помощи.

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Оправдывали агрессию и распространяли пропаганду. СБУ нейтрализовала секту АллатРа

Источник: СБУ
Релігія, СБУ
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