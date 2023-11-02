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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа

Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
Фото: СБУ

СБУ спільно з Нацполіцією нейтралізувала злочинну організацію АллатРа. У результаті багатоетапної спецоперації заблоковано діяльність понад 20 осередків цього угруповання, що діяли на користь спецслужб РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під виглядом “місіонерства” учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення “союзу слов’янських народів” під керівництвом Москви.

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– Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні “представництва” в кожному обласному центрі. Ці осередки АллатРа масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що організатори запустили Youtube-канал, а також мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, Telegram-каналів та сторінок у TikTok. Там вони публікували пропагандистські дописи та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого “благотворчого суспільства”.

Також представники організації агітували за те, щоб окупанти здійснювали масовані удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

У ході розслідування отримано беззаперечні докази вини керівництва та активних учасників АллатРа.

Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
СБУ
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
СБУ
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
СБУ
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
СБУ
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
СБУ
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
СБУ
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
СБУ
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа

За даними слідства, лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати своєю злочинною організацією в Україні.

Крім того, за період свого існування проросійська секта створила власні “філії” на території РФ, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

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На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам АллатРа готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 436-1 (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму);
  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх учасників організації та притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації – ухилянтів переправляли за кордон у каретах швидкої допомоги.

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Джерело: СБУ
Релігія, СБУ
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