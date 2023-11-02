ЗСУ продовжують контратаки на окупованому лівобережжі Херсонської області – ISW

Українські сили атакували поблизу селища Пойма (4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (3 км від річки Дніпро), а також, тривають бойові дії поблизу Кринок (30 км на північний схід від Херсона).

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військкори стверджують, що ЗСУ утримують позиції в Кринках та укріплюють свої позиції, а російські сили завдають по українцях ударів з повітря та термобаричної артилерії ТОС-1А Солнцепек.

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Також стверджується, що Сили оборони України замінували місцевість біля Кринок, щоб ускладнити просування російської піхоти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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