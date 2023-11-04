Экс-командующий ССО Хоренко узнал о своем увольнении из СМИ
Виктор Хоренко, который был уволен с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, узнал о собственной отставке после сообщений в средствах массовой информации.
Об этом Хоренко заявил в комментарии украинским журналистам. Он отметил, что причины увольнения не знает.
— Причины лично не знаю. Узнал из СМИ. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне не смог, — утверждает Хоренко.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен был сделать соответствующее представление, но он ответил Хоренко, что не делал его.
Он поделился, что Залужный спросил его, знает ли он причину увольнения. Офицер утверждает, что главнокомандующий ему ответил, что вопросов или претензий не имеет к нему в вопросе выполнения боевых задач.
Как сложится судьба Хоренко — он не знает. Однако он уверяет, что будет делать все необходимое для победы Украины.
В то же время он не захотел ответить, был ли у него конфликт с представителями Офиса президента или украинского командования. Он сказал, что определенные лица должны дать ответ на этот вопрос.
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