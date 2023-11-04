Экс-командующий ССО Хоренко узнал о своем увольнении из СМИ

Виктор Хоренко, который был уволен с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, узнал о собственной отставке после сообщений в средствах массовой информации.

Об этом Хоренко заявил в комментарии украинским журналистам. Он отметил, что причины увольнения не знает.

— Причины лично не знаю. Узнал из СМИ. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне не смог, — утверждает Хоренко.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен был сделать соответствующее представление, но он ответил Хоренко, что не делал его.

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Он поделился, что Залужный спросил его, знает ли он причину увольнения. Офицер утверждает, что главнокомандующий ему ответил, что вопросов или претензий не имеет к нему в вопросе выполнения боевых задач.

Как сложится судьба Хоренко — он не знает. Однако он уверяет, что будет делать все необходимое для победы Украины.

В то же время он не захотел ответить, был ли у него конфликт с представителями Офиса президента или украинского командования. Он сказал, что определенные лица должны дать ответ на этот вопрос.

Источник : Украинская правда

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