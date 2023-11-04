Екскомандувач ССО Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

Віктор Хоренко, який був звільнений з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України, дізнався про власну відставку після повідомлень у засобах масової інформації.

Про це Хоренко заявив у коментарі українським журналістам. Він зазначив, що причини звільнення не знає.

– Причини особисто не знаю. Дізнався зі ЗМІ. Спілкувався з головнокомандувачем, який теж пояснити мені не зміг, – стверджує Хоренко.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав зробити відповідне подання, але він відповів Хоренку, що не робив його.

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Він поділився, що Залужний запитав його, чи знає він причину звільнення. Офіцер стверджує, що головнокомандувач йому відповів, що питань чи претензій не має до нього у питанні виконання бойових завдань.

Як складеться доля Хоренка – він не знає. Проте він запевняє, що робитиме все необхідне для перемоги України.

Водночас він не захотів відповісти, чи був у нього конфлікт з представниками Офісу президента чи українського командування. Він сказав, що визначені особи мають дати відповідь на це запитання.

Джерело : Українська правда

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