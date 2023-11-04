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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Екскомандувач ССО Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

Екскомандувач ССО Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ
Фото: Генштаб ЗСУ

Віктор Хоренко, який був звільнений з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України, дізнався про власну відставку після повідомлень у засобах масової інформації.

Про це Хоренко заявив у коментарі українським журналістам. Він зазначив, що причини звільнення не знає.

– Причини особисто не знаю. Дізнався зі ЗМІ. Спілкувався з головнокомандувачем, який теж пояснити мені не зміг, – стверджує Хоренко.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав зробити відповідне подання, але він відповів Хоренку, що не робив його.

Зараз дивляться

Він поділився, що Залужний запитав його, чи знає він причину звільнення. Офіцер стверджує, що головнокомандувач йому відповів, що питань чи претензій не має до нього у питанні виконання бойових завдань.

Як складеться доля Хоренка – він не знає. Проте він запевняє, що робитиме все необхідне для перемоги України.

Водночас він не захотів відповісти, чи був у нього конфлікт з представниками Офісу президента чи українського командування. Він сказав, що визначені особи мають дати відповідь на це запитання.

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Джерело: Українська правда
Війна в Україні, військовослужбовці, Валерій Залужний, звільнення, ЗСУ, ССО, українські військові
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