Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Срочно
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября
В Житомире избили работника военкомата, нападавшего разыскивают
В США прокомментировали заявление Зеленского о неуместности выборов во время войны
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Россияне ежедневно применяют от 50 до 100 беспилотников в зоне ответственности группировки Таврия.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

— Это и сбросы, и разведывательные беспилотники, которые почти все время летают. Орланы, — уточнил он.

Сейчас смотрят

По его словам, есть успехи в приземлении вражеских дронов, но ликвидировать все пока не удается.

Штупун сообщил, что за минувшие сутки враг нанес восемь авиаударов, произошло 42 боестолкновения, большинство из которых вблизи Марьинки, зафиксировано 826 артобстрелов.

— Отбито более 20 атак врага в районах Степного, Северного, Авдеевки и Первомайского…Оккупанты также проводили безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки. Там отбито более 20 атак. В то же время продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении, — добавил спикер.

Читайте также
Прошло всего три дня: Минобороны ускорило передачу дронов для ВСУ
РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер

Полномасштабная война в Украине длится уже 620-е сутки.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
За время войны против Украины РФ потеряла по меньшей мере 197 пилотов
аеродром РФ
Во время войны украинское общество разделилось на четыре группы – Либанова
РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер
Юсов о ночной “бавовне” в РФ: Это нормальный процесс, и он будет продолжаться
Андрій Юсов
Параметры даже лучше. В Украине производят аналог Shahed-136 – министр Камышин
РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер
Недоброе утро для оккупантов: что известно о взрывах в Бердянском и Геническом районах
РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер

Загрузка

Игры
Видео
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах

Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.

Андрей Почтев
Скандал во Львовском ТЦК | Воспоминания об освобождении Роботиного | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер
Горячие подробности от ГУР | Наступление РФ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер
Новые детали удара по Скадовску | План РФ в секторе Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер
РФ активизирует штурм Бахмута | Украинско-польская граница вживую | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь