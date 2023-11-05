РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер
Россияне ежедневно применяют от 50 до 100 беспилотников в зоне ответственности группировки Таврия.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
— Это и сбросы, и разведывательные беспилотники, которые почти все время летают. Орланы, — уточнил он.
По его словам, есть успехи в приземлении вражеских дронов, но ликвидировать все пока не удается.
Штупун сообщил, что за минувшие сутки враг нанес восемь авиаударов, произошло 42 боестолкновения, большинство из которых вблизи Марьинки, зафиксировано 826 артобстрелов.
— Отбито более 20 атак врага в районах Степного, Северного, Авдеевки и Первомайского…Оккупанты также проводили безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки. Там отбито более 20 атак. В то же время продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении, — добавил спикер.
Полномасштабная война в Украине длится уже 620-е сутки.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Загрузка
Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.Андрей Почтев