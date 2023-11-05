РФ ежедневно применяет на Таврическом направлении до 100 дронов — спикер

Россияне ежедневно применяют от 50 до 100 беспилотников в зоне ответственности группировки Таврия.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

— Это и сбросы, и разведывательные беспилотники, которые почти все время летают. Орланы, — уточнил он.

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По его словам, есть успехи в приземлении вражеских дронов, но ликвидировать все пока не удается.

Штупун сообщил, что за минувшие сутки враг нанес восемь авиаударов, произошло 42 боестолкновения, большинство из которых вблизи Марьинки, зафиксировано 826 артобстрелов.

— Отбито более 20 атак врага в районах Степного, Северного, Авдеевки и Первомайского…Оккупанты также проводили безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки. Там отбито более 20 атак. В то же время продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении, — добавил спикер.

Полномасштабная война в Украине длится уже 620-е сутки.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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