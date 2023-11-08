Движение грузовиков полностью заблокировано на двух пунктах пропуска с Польшей

По состоянию на вечер 7 ноября польские перевозчики полностью заблокировали движение грузовиков в обоих направлениях на границе с Украиной — это Ягодин — Дорогуск и Рава-Русская — Хребене.

На КПП Краковец – Корчова выезд из Украины еще возможен, а заехать невозможно, сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

— На всех пунктах пропускают гуманитарные грузы и пассажирских транспорт. В направлении Украины участники акции пропускают по одной или несколько машин в час, — уточнил он со ссылкой на информацию от ГПСУ.

Сейчас смотрят

По его словам, 7 ноября в Польшу через Ягодин выехали 33 грузовика, через Краковец — 265, через Раву-Русскую — 203.

Чиновник также заверил, что они находятся в постоянной коммуникации с командой Министерства инфраструктуры Польши для решения ситуации.

Днем 7 ноября в Госпогранслужбе сообщали, что польские перевозчики полностью блокируют движение грузового транспорта только на одном пункте пропуска — это Ягодин — Дорогуск, а на двух других — только на въезд в Украину с территории Польши.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.