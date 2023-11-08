Движение грузовиков полностью заблокировано на двух пунктах пропуска с Польшей
По состоянию на вечер 7 ноября польские перевозчики полностью заблокировали движение грузовиков в обоих направлениях на границе с Украиной — это Ягодин — Дорогуск и Рава-Русская — Хребене.
На КПП Краковец – Корчова выезд из Украины еще возможен, а заехать невозможно, сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
— На всех пунктах пропускают гуманитарные грузы и пассажирских транспорт. В направлении Украины участники акции пропускают по одной или несколько машин в час, — уточнил он со ссылкой на информацию от ГПСУ.
По его словам, 7 ноября в Польшу через Ягодин выехали 33 грузовика, через Краковец — 265, через Раву-Русскую — 203.
Чиновник также заверил, что они находятся в постоянной коммуникации с командой Министерства инфраструктуры Польши для решения ситуации.
Днем 7 ноября в Госпогранслужбе сообщали, что польские перевозчики полностью блокируют движение грузового транспорта только на одном пункте пропуска — это Ягодин — Дорогуск, а на двух других — только на въезд в Украину с территории Польши.
Загрузка
Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.Наталья Луценко