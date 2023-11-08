Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Движение грузовиков полностью заблокировано на двух пунктах пропуска с Польшей

кордон з Польщею
Фото: УНИАН

По состоянию на вечер 7 ноября польские перевозчики полностью заблокировали движение грузовиков в обоих направлениях на границе с Украиной — это Ягодин — Дорогуск и Рава-Русская — Хребене.

На КПП Краковец – Корчова выезд из Украины еще возможен, а заехать невозможно, сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

— На всех пунктах пропускают гуманитарные грузы и пассажирских транспорт. В направлении Украины участники акции пропускают по одной или несколько машин в час, — уточнил он со ссылкой на информацию от ГПСУ.

Сейчас смотрят

По его словам, 7 ноября в Польшу через Ягодин выехали 33 грузовика, через Краковец — 265, через Раву-Русскую — 203.

Чиновник также заверил, что они находятся в постоянной коммуникации с командой Министерства инфраструктуры Польши для решения ситуации.

Днем 7 ноября в Госпогранслужбе сообщали, что польские перевозчики полностью блокируют движение грузового транспорта только на одном пункте пропуска — это Ягодин — Дорогуск, а на двух других — только на въезд в Украину с территории Польши.

Читайте также
Требования польских перевозчиков невыполнимы: в Украине ответили на угрозы заблокировать границу
Пункт пропуску на кордоні України

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

акція протесту, вантажні перевезення, Границы Украины, Мінінфраструктури, Польша, Украина-Польша, Черги на кордоні
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В приложении Дія можно будет оформить разрешение на выезд детей за границу: как воспользоваться
Движение грузовиков полностью заблокировано на двух пунктах пропуска с Польшей
Забастовка польских перевозчиков: в очередях на границе более 300 грузовиков – ГПСУ
Кордон України
Российские ДРГ по 9-10 раз в месяц пытаются прорвать границу Украины – Наев
Російські окупанти
Забастовки польских перевозчиков на границе: Украина до сих пор не получила их требований
Движение грузовиков полностью заблокировано на двух пунктах пропуска с Польшей
Польские забастовщики заблокировали движение грузовиков на трех пунктах пропуска с Украиной
ПРОТЕСТ перевізників

Загрузка

Игры
Видео
Боррель: Украина сдвинула очередь на вступление в ЕС. Что это значит

Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Наталья Луценко
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо
Движение грузовиков полностью заблокировано на двух пунктах пропуска с Польшей
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
Движение грузовиков полностью заблокировано на двух пунктах пропуска с Польшей
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Движение грузовиков полностью заблокировано на двух пунктах пропуска с Польшей
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Движение грузовиков полностью заблокировано на двух пунктах пропуска с Польшей
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь