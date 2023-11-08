Рух вантажівок повністю заблоковано на двох пунктах пропуску з Польщею
Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували рух вантажівок в обох напрямках на кордоні з Україною – це Ягодин – Дорогуськ та Рава-Руська – Гребене.
На КПП Краківець – Корчова виїзд з України ще можливий, а заїхати неможливо, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
– На всіх пунктах пропускають гуманітарні вантажі та пасажирських транспорт. У напрямку України учасники акції пропускають по одній або кілька машин за годину, – уточнив він з посиланням на інформацію від ДПСУ.
За його словами, 7 листопада до Польщі через Ягодин виїхали 33 вантажівки, через Краківець – 265, через Раву-Руську – 203.
Чиновник також запевнив, що вони перебувають у постійній комунікації з командою Міністерства інфраструктури Польщі для вирішення ситуації.
Вдень 7 листопада у Держприкордонслужбі повідомляли, що польські перевізники повністю блокують рух вантажного транспорту лише на одному пункті пропуску – це Ягодин – Дорогуськ, а на двох інших – лише на в’їзд в Україну з території Польщі.
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