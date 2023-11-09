Статус участника боевых действий можно будет получить автоматически: Арахамия объяснил, что изменится для военных

Верховная Рада предварительно приняла законопроект, который предусматривает цифровизацию процесса получения статуса участника боевых действий (УБД) во время действия военного положения в Украине. Так планируют упростить бюрократические процедуры для военнослужащих.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

— Рисков здесь нет. Это мой законопроект №9681. Я первый автор, еще есть коллектив соавторов. В чем суть вопроса? У нас миллион людей на войне, но почему-то статус участника боевых действий получили только 15%, 150 тыс. человек. Мы вызываем военных и спрашиваем: а где еще 850 тыс. участников боевых действий? Они имеют первоочередное право на поступление в ЗВО для их детей. Как раз перед учебным годом был большой общественный резонанс. Есть еще ряд льгот, но в первую очередь речь идет об этой.

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Мы поняли, что там большая бюрократия. Нужно собирать много документов, идти на поклон к своему командиру, потом тот должен идти на поклон к своему командиру. Эта процедура реально бюрократическая, поэтому никто не может это просто сделать или делает только тогда, когда он уже демобилизуется и у него есть много времени, — обратил внимание Арахамия.

По его словам, после окончательного принятия законопроекта в Украине значительно упростится процедура получения статуса участника боевых действий.

— Мы пошли от обратного. Мы говорим: давайте всем людям, которые воюют. Согласно регламенту, если человек был хотя бы один день на боевой позиции, то уже имеет право получить статус УБД. У нас есть признак для этого. Если человек был на боевой позиции, то он получал хотя бы за один день эти знаменитые 100 тыс. грн, которые выплачиваются. Если он был субъектом 100-тысячников, тогда уже автоматически он имеет право получить УБД, и мы автоматически выдаем этот статус.

Так мы значительно ускоряем этот процесс, не нужно делать все эти бумажные сборы. Удовлетворенность военных, а это самое малое, чем мы можем отблагодарить, потому что они защищают наше государство каждый день, когда мы упрощаем эти механизмы. Это было только первое чтение. Между первым и вторым будут изменения, которые автоматизируют этот процесс QR-кодом. Там нет никаких утечек персональных данных, вся информация в кодированном виде. Это будут резолюционные изменения в военной автоматизации, — считает он.

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