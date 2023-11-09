Статус учасника бойових дій можна буде отримати автоматично: Арахамія пояснив, що зміниться для військових

Верховна Рада попередньо прийняла законопроєкт, який передбачає цифровізацію процесу набуття статусу учасника бойових дій (УБД) під час дії воєнного стану в Україні. Так планують спростити бюрократичні процедури для військовослужбовців.

Про це заявив очільник фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ризиків тут немає. Це мій законопроєкт №9681. Я перший автор, ще є колектив співавторів. У чому суть питання? У нас мільйон людей на війні, але чомусь статус учасника бойових дій отримали лише 15%, 150 тис. осіб. Ми викликаємо військових і питаємо: а де ще 850 тис. учасників бойових дій? Вони мають першочергове право на вступ до ЗВО для їхніх дітей. Якраз перед навчальним роком був великий суспільний резонанс. Є ще низка пільг, але насамперед ідеться про цю.

Зараз дивляться

Ми зрозуміли, що там велика бюрократія. Потрібно збирати багато документів, йти на уклін до свого командира, потім той має йти на уклін до свого командира. Ця процедура реально бюрократична, тому ніхто не може це просто зробити або ж робить лише тоді, коли він вже демобілізується і в нього є багато часу, – звернув увагу Арахамія.

За його словами, після остаточного ухвалення законопроєкту в Україні значно спроститься процедура отримання статусу учасника бойових дій.

– Ми пішли від зворотного. Ми кажемо: давайте всім людям, які воюють. Згідно з регламентом, якщо людина була хоча б один день на бойовій позиції, то вже має право отримати статус УБД. У нас є ознака для цього. Якщо людина була на бойовій позиції, тоді вона отримувала хоча б за один день оці славнозвісні 100 тис. грн, які сплачуються. Якщо він був суб’єктом 100-тисячників, тоді вже автоматично він має право отримати УБД, тож ми автоматично видаємо цей статус.

Так ми значно пришвидшуємо цей процес, не потрібно робити всі ці паперові збори. Задоволеність військових, а це найменше, чим ми можемо віддячити, бо вони боронять нашу державу кожен день, коли ми спрощуємо ці механізми. Це було лише перше читання. Між першим і другим будуть зміни, які автоматизують цей процес QR-кодом. Там немає жодних витоків персональних даних, вся інформація в кодованому вигляді. Це будуть резолюційні зміни у військовій автоматизації, – вважає він.

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