Хотел ограбить. В Одесской области автостопщик взорвал гранату в авто, есть раненый
В Одесской области автостопщик в военной форме взорвал в машине гранату. В результате один человек ранен.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.
Предварительно правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме.
— Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв, — говорится в сообщении.
В результате инцидента телесные повреждения получил пассажир водителя.
Злоумышленник с места происшествия скрылся. Для его задержания правоохранители вводили специальную полицейскую операцию Сирена.
Сейчас с задержанным работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее на Прикарпатье мужчина с пистолетом и ножом ограбил АЗС.
Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области
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