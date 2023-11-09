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Хотел ограбить. В Одесской области автостопщик взорвал гранату в авто, есть раненый

Хотел ограбить. В Одесской области автостопщик взорвал гранату в авто, есть раненый

В Одесской области автостопщик в военной форме взорвал в машине гранату. В результате один человек ранен.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

Предварительно правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме.

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— Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв, — говорится в сообщении.

Хотел ограбить. В Одесской области автостопщик взорвал гранату в авто, есть раненый
Нацполіція
Хотел ограбить. В Одесской области автостопщик взорвал гранату в авто, есть раненый
Нацполіція
Хотел ограбить. В Одесской области автостопщик взорвал гранату в авто, есть раненый
Нацполіція
Хотел ограбить. В Одесской области автостопщик взорвал гранату в авто, есть раненый
Хотел ограбить. В Одесской области автостопщик взорвал гранату в авто, есть раненый
Хотел ограбить. В Одесской области автостопщик взорвал гранату в авто, есть раненый

В результате инцидента телесные повреждения получил пассажир водителя.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Для его задержания правоохранители вводили специальную полицейскую операцию Сирена.

Сейчас с задержанным работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее на Прикарпатье мужчина с пистолетом и ножом ограбил АЗС.

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Хотел ограбить. В Одесской области автостопщик взорвал гранату в авто, есть раненый

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

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граната, Одесская область, Полиция
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